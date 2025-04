Quedó en VIDEO; zorrillo causa caos en agencia de autos de la CDMX

Todos tenemos una historia que involucra a algún animal (en el estricto sentido de la palabra animal); cuando una rata o ratón entra en nuestra casa o un gato aparece de la nada en nuestro patio, por ejemplificar un poco.

¿Y qué pasa cuando el animal en cuestión es algo ´silvestre´ o no tan común? En una agencia de autos de la CDMX vivieron una experiencia muy curiosa cuando un oloroso cliente entró y decidió esconderse entre los vehículos. Te contamos.

¿Cómo llegó un zorrillo a una agencia de autos en CDMX?

En la plataforma Tiktok se hizo viral el video subido por Dantisimo Torres (@dantisimotorres) y el cual fue publicado hace un par de días.

En las imágenes, acompañadas con el audio del momento inspirado en la canción Me fui de vacaciones de Bad Bunny y que versa ´lo mejor nunca se sube´ se ve a varios trabajadores de la agencia KIA batallando con algo debajo de uno de los autos.

"Un día normal en la oficina #Kia #zorrillos (...) ningún animal sufrió en la grabación bueno casi nadie #Sportage", es el mensaje que acompaña al video y donde se nos revela que los ingenieros están tratando de sacar a un zorrillo escondido cerca de la llanta izquierda de una camioneta.

Por lo que se puede ver en el video y en otro publicado posteriormente el animalito no dejó ese auto sin luchar, pues la menos uno de los sujetos que trató de sacarlo se fue con una buena rociada de ´jugo de zorrillo´.

Pero no te preocupes; según Dantisimo este animal logró ser retirado sin lastimarlo y quedó bajo resguardo de Protección Civil, donde se buscará llevarlo a un lugar donde no tenga que preocuparse por ser molestado por seres humanos.

El video suma ya más de 140 mil reproducciones y ha dejado comentarios muy originales:

"A quién se le ocurre jalar de la cola a un zorrillo??"; "En cuánto tiempo se les quitó el aroma?"; "El zorro: me fui de vacaciones"; "Hasta yo me enojo si me arrancan los pelos"; "mecanico: ya se porque hace ruido".

¿Has tenido alguna experiencia parecida con algún animalito de la creación?