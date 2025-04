¿'Mujer fantasma' en Palacio de Gobierno de SLP? VIDEO sospechoso incendia las redes sociales

En las últimas horas un misterioso video ha circulado en las redes sociales, donde un hecho por demás extraño fue captado en uno de los ventanales del palacio de gobierno de San Luis Potosí.

En las imágenes puede verse la silueta de una mujer que se asoma a la calle; esto no tendría mayor relevancia de no ser porque esta persona, al parecer, estaría en paños menores si no es que desnuda, lo que ha causado diversas reacciones a nivel nacional.

Captan a mujer sin ropa en palacio de gobierno de SLP

El video fue captado durante una protesta de maestros adheridos al SNTE en el centro de San Luis Potosí; al parecer, no muchos se dieron cuenta de la presencia de esta mujer que se asoma por apenas unos segundos desde uno de los balcones del inmueble gubernamental.

En redes sociales la respuesta fue distinta; como suele ocurrir, internautas indignados exigieron una respuesta por parte de las autoridades que habrían permitido que una mujer estuviera en uno de los salones con poca ropa o sin nada puesto.

Pocas horas después el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, fue cuestionado sobre esta extraña mujer vista en uno de los balcones del palacio de gobierno. La respuesta del mandatario fue igual de curiosa que el hecho por el cual fue cuestionado.

Ya todo puede ocurrir.

Como ayer, en el mismísimo Palacio de Gobierno de San Luis Potosí.

"No me gusta eso de creer en fantasmas", declaró Gallardo, quien aseguró que el salón donde supuestamente se vio a la mujer con poca ropa estaba solo en ese momento pues personal de la Oficialía se encontraba trabajando en otro espacio.

"La verdad es que estamos sorprendidos porque aparece una mujer con una túnica blanca", agregó el gobernador, quien insistió que las cámaras de seguridad del lugar no captaron a alguna mujer entrando o saliendo de ese espacio.

El palacio de gobierno de San Luis Potosí data de los siglos XVIII y XIX; sus pasillos han sido recorridos por personalidades de la historia de México como Benito Juárez y hasta la emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano de Habsburgo.

El secretario de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, descartó que una persona sin ropa hubiera estado en el palacio de gobierno e incluso acusó que la grabación viral pudo ser editada con inteligencia artificial.

Dijo también que la zona donde apareció la supuesta mujer desnuda (o fantasma, según el gobernador) es un vestíbulo entre el salón Juárez y el auditorio del inmueble, por lo que sería ´prácticamente imposible´ que alguien haya estado ahí en paños menores.