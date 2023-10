¿Quién es el niño súper dotado de Veracruz que sueña con ser piloto?

Desde marzo de 2023, la historia de Axel Tadeo Rosas Medina, un niño superdotado de 8 años en el Puerto de Veracruz, ha cautivado las redes sociales, sorprendiendo a usuarios de todo el país.

"A mí me gustan las matemáticas, me gusta estudiar ahorita estoy en la aritmética y la trigonometría, yo quiero ser aviador de la Marina porque me gustan mucho los aviones y quiero ser piloto", declaró a la prensa local.

La historia de Axel Tadeo se ha convertido en un ejemplo de talento excepcional y ha inspirado el deseo colectivo de brindarle oportunidades que estén a la altura de su extraordinaria capacidad intelectual.

En las calles del Puerto de Veracruz, Axel, con una inteligencia asombrosa, resuelve ecuaciones complejas en un pequeño pizarrón mientras acompaña a sus abuelos en sus labores de venta mientras caminan por la calle de Rayón entre Independencia y 5 de Mayo.

SU PASIÓN, LAS MATEMÁTICAS

A pesar de cursar el cuarto grado de primaria, Axel Tadeo domina materias avanzadas como química, física, álgebra, aritmética y geometría, que generalmente se imparten en niveles superiores.

Su pasión por las matemáticas contrasta con su sueño de convertirse en piloto de la Marina.

La historia ganó tal impacto que el pasado viernes 20 de octubre, la alcaldesa Patricia Lobeira visitó a Axel para otorgarle una beca y regalarle una computadora Dell, una herramienta que, según él, necesitaba para realizar sus tareas.

La reacción en redes sociales fue inmediata, con numerosos veracruzanos expresando su deseo de que Axel Tadeo tenga la oportunidad de estudiar en niveles más avanzados.

Algunos sugieren que podría cursar la preparatoria pronto, allanando el camino para su ingreso a la universidad o a la Marina en los próximos años.

Aunque muchos expresan su apoyo, también existe la cautela de no presionar al joven prodigio. En las redes, hay quienes sostienen que Axel debe llevar su propio ritmo, confiando en que, tarde o temprano, el niño superdotado de Veracruz logrará triunfar.