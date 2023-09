¿Qué significa soñar con alguien que ha muerto? Esta sería la explicación

Soñar es un tema que causa intriga al desconocer el significado de lo que nuestro cerebro nos presentó, es todo un misterio que ha buscado ser resuelto por la humanidad hace tiempo atrás.

Los sueños se pueden definir como un viaje a donde la mente se refugia cuando nos encontramos descansando, hay quien dice que en la fase del sueño profundo nuestra alma es capaz de trasladarse a lugares o situaciones. Pero esa teoría aún no está comprobada por la ciencia, solo por lo espiritual.

Lo que sí está refutado por la ciencia, es que a lo largo del día la mente es capaz de captar todo lo que sucede a nuestro alrededor, como si capturara todo a una velocidad de 1000 por hora, registrando colores, sonidos, personas, sitios e imágenes que se quedan en el subconsciente, recursos que el cerebro utiliza más tarde.

Pero seguramente te haz preguntado ¿Qué significa soñar con alguien que ya falleció? ¿Querrá dar alguna señal o mensaje?

Soñar con personas que ya no están en este plano terrenal puede ser una experiencia intensamente personal y emotiva, cargada de múltiples capas de significado. Ya sea una comunicación espiritual o una manifestación de nuestros propios pensamientos y sentimientos, lo cierto es que estos sueños tienen el potencial de enseñarnos algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre el insondable misterio de la existencia.

¿Qué significa soñar con seres que ya fallecieron?

La idea de que los seres queridos fallecidos pueden visitarnos en sueños es más común de lo que se piensa. Según diversos significados, es como si los espíritus obtuvieran algún permiso para comunicarse y sus intenciones varían. Pueden ofrecer un mensaje, una advertencia o simplemente realizar una visita para comprobar cómo estamos. Esta es una perspectiva que invita a la reflexión, permitiendo a muchas personas encontrar cierto grado de consuelo, aunque también puede generar preguntas sobre la delgada línea entre este mundo y el próximo.

No todos los sueños con personas muertas se consideran visitas espirituales. Algunos expertos en psicología sugieren que estos sueños pueden ser una forma de procesar el duelo o los sentimientos no resueltos. Asimismo, los sueños pueden actuar como un espejo de nuestras emociones más profundas, proyectando inquietudes que quizás no habíamos considerado en nuestro estado consciente.

¿Qué significa si sonríe?

En varios portales de esoterismo se menciona que los simbolismos también juegan un papel vital en la interpretación de estos sueños. Por ejemplo, si la persona fallecida aparece sonriente y en un ambiente tranquilo, esto podría representar una señal positiva, tal vez un mensaje implícito de que todo está bien en el más allá. Sin embargo, si el sueño genera angustia o miedo, podría ser un reflejo de emociones internas que aún necesitan ser abordadas.

La próxima vez que te encuentres paseando por los recovecos de tu mente durante la noche, interpreta el mensaje pensando en lo que posiblemente ese ser te hubiera comunicado en vida.

Sea cual sea el mensaje, los sueños son algo que en nuestro inconsciente ya está escrito y solo queda tratar de interpretar los mensajes o posibles señales que reflejan nuestra existencia en este mundo, abrazando lo que en algún momento fue.

