Mhoni Vidente: horóscopos del fin de semana del 23 al 25 de mayo

Los horóscopos datan de hace más de 2.500 años en Babilonia. Son una de las predicciones más antiguas, y se basan en la posición de los astros. Y para este fin de semana Mhoni Vidente elaboró algunas predicciones específicas para cada signo zodiacal.

Para estos días del viernes 23 al domingo 25 de mayo, revisa qué tienen para ti los astros este día, aumenta al máximo esa energía y enfrenta los desafíos que se te presenten en estos días. Lee qué te depara tu horóscopo para estos días, de acuerdo con la astróloga.

También te puede interesar... Día de las madres: este es el regalo ideal para mamá según su signo zodiacal

¿Qué te depara tu signo del zodiaco según Mhoni Vidente?

Aries

Ten cuidado con los chismes de tus amigos, sé más discreto con tu vida personal. Planeas con unos amigos iniciar un negocio de comida en el que les irá muy bien económicamente. Tomas clases de yoga y meditación. El sábado será ideal para que salgas con amigos y el domingo vas de paseo con tu familia.

Números: 7 y 23 Color: rojo

Tauro

Tendrás un golpe de suerte con el amor apasionado y fugaz, así que no te enamores tan rápido sin conocer bien a las personas, o tú mismo te romperás el corazón. Continúa con el ejercicio. Ten cuidado con los chismes de exparejas, trata de dejar todo en paz.

Números: 23 y 40 Color: azul

Géminis

Cuídate de dolores de espalda y cuello, enfrentas mucha tensión, así que haz más ejercicio y respira aire puro en el campo. Un amigo del signo de tierra te va a traicionar, ten cuidado y no compartas tus secretos con nadie en estos días.

Números: 11 y 29 Color: rojo

Cáncer

Tu mamá te busca para que la visites, o para que vayas con tus abuelitos; no te alejes tanto de tu familia, recuerda que es lo más importante en tu vida. Cuida tu estómago e intestinos; no comas en exceso. Tendrás un golpe de suerte el domingo.

Números: 02 y 56 Color: amarillo

Leo

Te busca un amor del pasado, pero trata de cerrar ese ciclo y avanza en tu vida, date la oportunidad de conocer nuevos romances. Tendrás un golpe de suerte el sábado. El viernes gozas de muy buena suerte en el amor: por fin regresa esa persona que se fue.

Números: 5 y 37 Color: naranja

Virgo

Domingo de paz y convivencia con tus seres queridos. No pierdas el tiempo, analiza la posibilidad de tomar un curso de ventas o administración. Un amor del pasado te buscará para volver, pero piensa bien si es lo que quieres o conoce a alguien nuevo. Cuida tus rodillas y piernas, serán tu punto débil.

Números: 0 y 19 Color: verde

Libra

Realiza una limpia de todo lo que ya no necesitas en tu clóset y renueva tus energías para que el universo te envuelva con vibra espectacular. Todo lo que vives es para tu felicidad y para que estés mejor, no te preocupes por lo que no puedes controlar.

Números: 27 y 80 Color: rojo

Escorpión

Se acerca un fin de semana lleno de magia y buenas vibras, el viernes te llega una propuesta de trabajo nuevo y será muy bien pagada, pero recuerda no platicarle a nadie de esto hasta que se concrete; piensa que el silencio es oro en este caso.

Números: 09 y 27 Color: amarillo

También te puede interesar... Este es tu animal espiritual, según tu fecha de nacimiento

Sagitario

Podrías tener algunos problemas con tu pareja, serán por celos o diferencias de ideas, así que trata de no estar susceptible y dialoga con calma para resolver cualquier malentendido.

Números: 20 y 99 Color: Rojo

Capricornio

Es fundamental que trates de pagar deudas para que tengas una economía más estable, a tu signo le gusta mucho gastar y verse bien, así que trata de controlarte con ese impulso; la disciplina financiera te traerá mucha paz. Un amor del pasado te buscará con la intención de volver

Acuario

Este fin de semana se presenta con desafíos amorosos, pero nada que no puedas superar; deja a un lado los celos y platica de forma más estable con tu pareja, tu signo es muy posesivo y a veces quieres dominar a los demás.

Números: 21 y 88 Color: naranja.

Piscis

Un amor del pasado te buscará para cobrarte dinero y algunas cosas, mi consejo es que cierres ese capítulo de la mejor manera posible, libérate de esas cargas y avanza. Este fin de semana se presenta mágico, el viernes es un día especial.