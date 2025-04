La madrugada del 16 de abril no fue una más para los habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México.

Alrededor de las 3:50 de la mañana, un inesperado fenómeno astronómico sacudió el cielo capitalino: el avistamiento de un meteorito que, según reportes preliminares, explotó a unos 30 kilómetros de altura.

La onda acústica generada por la explosión se percibió en varias zonas del Valle de México, activando alarmas de vehículos y provocando la confusión de muchos que pensaron que se trataba de un microsismo... o simplemente del camión de la basura.

Los memes no se hicieron esperar

En cuanto el meteorito se dejó ver —y escuchar—, las redes sociales encendieron motores. Los usuarios no tardaron en compartir su versión del evento con ingenio puro y buen humor. Entre los favoritos destacan:

"El #meteorito que cayó en la CDMX viendo cómo lo meten a un bolillo."

"Vivir en México es irte a dormir con la incertidumbre de que a lo mejor nos carga San Plátano a medio sueño."

"Está tan normalizado que tiemble por los microsismos o los camiones, que pensé que era todo menos un #meteorito."

"No puede ser que haya caído un #Meteorito y no me desperté. Me hubiera sentido en Smallville."

Estas reacciones ilustran cómo, incluso frente a lo inesperado, el ingenio mexicano no falla. Aunque para algunos fue un susto, para otros fue simplemente otro episodio insólito digno de memes.

Ningún #Meteorito , era el Pirata de Culiacán en su troca surcando los cielos para llevarse al más allá a su siguiente pasajero pic.twitter.com/5WDExBRG1m — Pobre Tonto Ingenuo Charlatan (@_el_baaadillo) April 16, 2025

Lo que fue / lo que creí que era #meteorito pic.twitter.com/eLI2hX2lIs — El señor de los memes (@elsenordelosmms) April 16, 2025

No, el #Meteorito que explotó anoche no es excusa para hablarle a tu ex pic.twitter.com/mzw5Ajz5w6 — Viktorio (@Viktori44342651) April 16, 2025

Los mejores MEMES por el Meteorito en CDMX

El #meteorito que cayó en la CDMX viendo como lo meten a un bolillo pic.twitter.com/o8IXce6DMZ — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) April 16, 2025

El cielo sigue activo: lo que viene en abril

Si te perdiste el meteorito, no te preocupes. El cielo de abril aún guarda espectáculos para los amantes del cosmos. Según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), estos son los eventos astronómicos que aún puedes observar en México:

21 de abril : Luna en Cuarto Menguante

: Luna en Cuarto Menguante 22 de abril : Lluvia de meteoros Líridas

: Lluvia de meteoros Líridas 24 de abril : Venus en su mayor brillo

: Venus en su mayor brillo 25 de abril : Luna en perihelio

: Luna en perihelio 27 de abril : Luna Nueva

: Luna Nueva 29 de abril : Conjunción de Venus y Saturno

: Conjunción de Venus y Saturno 30 de abril: Conjunción de la Luna y Júpiter

El universo nos regala momentos únicos... y en México, siempre con buen humor.