¿Lo sabías?: estas son las frases que usan las personas controladoras, según la psicología

¿Eres o conoces a una persona controladora?, diversos estudios basados en psicología se han encargado de analizar el comportamiento de este tipo de conducta, que conlleva desde la personalidad hasta actitudes, para saber si perteneces a este grupo de personas, basta con terapia psicológica, aunque también hay algunas frases que podrían indicar o darte 'una señal' de que alguien es controlador o controladora, te decimos cuales son ¡toma nota!

Las personas controladoras suelen usar frases manipuladoras para influir en los demás. Algunas de las más comunes incluyen:

1. Culpabilidad y manipulación emocional

- "Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me lo pagas?"

- "Si realmente me quisieras, harías lo que te pido."

- "Siempre soy yo el que tiene que ceder."

2. Descalificación y minimización

- "Eso que dices no tiene sentido."

- "Estás exagerando, no es para tanto."

- "Eres demasiado sensible/dramático/a."

3. Control y aislamiento

- "No me gusta que hables con esa persona, no es buena para ti."

- "¿Por qué necesitas salir si me tienes a mí?"

- "Prefiero que me avises antes de hacer planes."

4. Gaslighting (distorsión de la realidad)

- "Eso nunca pasó, te lo estás inventando."

- "Estás confundido/a, yo nunca dije eso."

- "No sé por qué te molestas por algo tan insignificante."

5. Amenazas encubiertas

- "Si sigues así, ya verás lo que pasa."

- "No quiero tener que tomar decisiones drásticas."

- "No me obligues a hacer algo que no quiero."

Si te suenan familiares, es posible que estés lidiando con una persona controladora, aunque para ello, también debe ser esencial conocer a que personas se les denomina de esta manera.

¿Qué es ser una persona controladora?

Una persona controladora es alguien que busca influir excesivamente en las acciones, pensamientos y emociones de los demás, a menudo utilizando manipulación, intimidación o engaño. Según el psicólogo Robert Hare, experto en el estudio de la psicopatía, muchas personas con tendencias controladoras presentan rasgos de manipulación y falta de empatía, características comunes en individuos con altos niveles de psicopatía.

En su libro Without Conscience (1993), Hare explica que estas personas pueden ejercer control de manera sutil, utilizando el gaslighting, la culpa o el chantaje emocional para dominar a quienes los rodean. Su necesidad de poder y falta de remordimiento los lleva a tratar a los demás como medios para alcanzar sus propios fines, sin importar el daño emocional que puedan causar. ¿Te identificas o conoces a alguien controlador?