¿Hay una megaestructura bajo las pirámides de Giza?

¿Qué pensarías si te dijéramos que las pirámides de Giza ocultan una ciudad debajo de ellas? Aunque parece una historia para una película, la realidad es que científicos están casi seguros que esto es una realidad.

Y es que hace unos días salieron a la luz diversas notas de medios internacionales donde afirmaban que estudios recientes mostrarían una serie de estructuras o túneles debajo de estos monumentos los cuales tendrían una altura de al menos 600 metros bajo el nivel del suelo.

Esto ha causado una gran controversia entre los egiptólogos que afirman que esto no puede ser posible, poniendo en duda lo mostrado por diversos aparatos y radares de profundidad.

Al parecer, un grupo de científicos y arqueólogos italianos y escoceses, usando imágenes satelitales y sonar, aprovechando los movimientos naturales del subsuelo, habrían logrado mapear algo fuera de lo común.

Según esta información, habrían logrado ubicar al menos ocho pozos verticales debajo de las pirámides, rodeados por estructuras en espiral; los pozos llevarían a dos estructuras con forma de cubo.

Estos datos indicarían que hay cinco niveles de estructuras conectadas a una serie de pasajes.

