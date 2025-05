Golpe de calor: ¿es posible sufrir uno dentro de casa?

Durante los días de temperaturas extremas, como los que se viven actualmente en gran parte de México, el golpe de calor es una de las principales amenazas para la salud. Y aunque suele asociarse con la exposición directa al sol, sí es posible sufrir un golpe de calor estando dentro de casa. Aquí te explicamos cómo puede ocurrir, a quiénes afecta más y qué medidas tomar.

¿Puede ocurrir dentro del hogar?

El golpe de calor es una emergencia médica grave que ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura interna, alcanzando niveles peligrosos por encima de los 40 °C. Este fenómeno puede provocar daño en órganos vitales e incluso la muerte si no se atiende a tiempo.

Sí. Aunque parezca sorprendente, una casa mal ventilada, sin aire acondicionado o expuesta al sol todo el día, puede convertirse en un espacio riesgoso. Esto es especialmente peligroso durante olas de calor prolongadas o cuando la temperatura interior supera los 30 °C.

Los grupos más vulnerables son las personas adultas mayores, niñas y niños pequeños, pacientes con enfermedades crónicas, con movilidad limitada y mascotas.

Síntomas de un golpe de calor

- Dolor de cabeza fuerte

- Mareo, confusión o desorientación

- Náuseas o vómito

- Sudoración excesiva (que puede desaparecer en fases avanzadas)

- Piel caliente, enrojecida y seca

- Pulso y respiración acelerados

- Pérdida del conocimiento o desmayo

¿Cómo prevenir un golpe de calor en casa?

Las autoridades de salud recomiendan tomar las siguientes precauciones dentro del hogar:

- Mantener el interior bien ventilado, abriendo ventanas en las mañanas y noches.

- Evitar que entre el sol directo, usando cortinas, persianas o papel aluminio en las ventanas.

- Tomar agua constantemente, incluso si no se tiene sed.

- Vestir ropa ligera, de colores claros y telas frescas.

- Evitar el uso de estufas u hornos durante las horas más calurosas.

- Tomar baños con agua fresca o usar paños húmedos para refrescarse.

- Supervisar constantemente a niños, personas mayores y enfermos.

Si alguien presenta síntomas de golpe de calor: considera moverlo, llevarlo a un lugar fresco, ventilado o con sombra, c olocar paños fríos en axilas, cuello e ingles, ofrecer agua si está consciente o de lo contrario, no dudes en llamar a los servicios de emergencia (911 en México) si los síntomas no disminuyen o se agravan.

Aunque estés dentro de casa, no estás exento del riesgo de un golpe de calor. La clave está en reconocer los signos de alerta y actuar con rapidez. Las altas temperaturas seguirán presentes en varias regiones del país, así que mantenerse bien hidratado e informado es vital para cuidar la salud de toda la familia (incluyendo mascotas).