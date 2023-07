¡Emotivo! Familia se reencuentra con su perrito perdido en evento de adopción de mascotas

En un emocionante giro del destino, una familia de Queens, Nueva York, vivió un momento de asombro y alegría al encontrarse con su perro perdido en un evento de adopción al que asistieron en busca de una nueva mascota.

Cinco meses antes, habían perdido a su pitbull llamada Mocha y, al no obtener ninguna pista sobre su paradero, decidieron seguir adelante y darle la oportunidad a otro perro en sus vidas.

Cuando llegaron al evento de adopción llamado Paws In the Park, en Union Square Park, Manhattan, no tenían idea de que su sorpresa los estaba esperando. Mientras recorrían el lugar en busca de un nuevo cachorro, se encontraron cara a cara con Mocha.

Lo más increíble de todo fue que nadie había adoptado a Mocha antes de que sus verdaderos dueños aparecieran en el evento.

La emotiva historia se volvió viral

Habían decidido asistir al evento sin ninguna expectativa de encontrar a Mocha, simplemente deseaban explorar la posibilidad de adoptar otro cachorro. Sin embargo, el universo les tenía preparada una sorpresa especial.

"Estábamos en la ciudad y nos enteramos de este evento y mientras conducíamos dijimos ´vamos a verlo´... tuvimos suficiente tiempo y decidimos dar un paseo hasta allá y echar un vistazo, sin esperar encontrar a Mocha. Solo era echar un vistazo para ver si podemos encontrar un cachorro. Y tan pronto como entramos, ella estaba allí"

Dijo

Un mes antes de reunirse con su familia, la perrita, que resultó ser Mocha, fue encontrada atada a un poste cerca de la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales por la policía de Nueva York.

Afortunadamente, fue llevada al Animal Care Centers de Brooklyn, donde recibió cuidado y protección mientras esperaba ser adoptada.

Así reaccionó la familia al reencontrarse con Mocha

Durante el evento de adopción, la esposa de la familia fue la primera en avistar a Mocha. Sorprendida, le mencionó a su esposo que había una perra que se parecía a su amada mascota. Al darle un vistazo, el hombre se emocionó al reconocer a Mocha de inmediato.

La llamó por su nombre y ella respondió saltando y aguzando sus orejas al escuchar su nombre familiar. Fue un momento de gran alegría y emoción para la familia.

Acto seguido, la familia se acercó a los organizadores del evento y les mostraron fotos de Mocha como prueba de que la pitbull les pertenecía. También proporcionaron una autorización firmada para demostrar que tenían derecho a reclamar a su querida mascota.

"Es sobreprotectora, protege a la familia, al jardín. Muerde mucho. Si vas a acariciarla, su cosa número uno es que se acuesta boca arriba. Si no le acaricias la barriga, empezará a mordisquearte. Es una perra muy activa. Ama el agua, le encanta nadar", relató.









¿Cómo se perdió Mocha?

La familia decidió tomar unas vacaciones en enero de 2023 y dejaron a su perro al cuidado de un paseador de perros. Sin embargo, al regresar, descubrieron que tanto el cuidador como su amada mascota habían desaparecido. A pesar de sus esfuerzos por contactarlo, el cuidador evadía sus llamadas y no había señales de Mocha.

El padre de familia se sintió desesperado y confundido sobre cómo actuar. Consideró informar a la policía, pero dudaba de que investigaran el caso. Los días se volvieron difíciles, especialmente para los tres hijos de la familia, quienes preguntaban constantemente cuándo podrían recuperar a Mocha.

El viernes anterior al evento de adopción, el segundo hijo del hombre hizo una pregunta esperanzadora: "Papá, ¿podemos ir a la casa del chico y traer de vuelta a Mocha?". A pesar de los momentos difíciles, la familia no perdió la esperanza de encontrar a su amada mascota.

El relato de su reunión con Mocha rápidamente se volvió viral, capturando los corazones de las personas en las redes sociales. La historia destacó la importancia de eventos de adopción como una oportunidad para reunir a mascotas perdidas con sus familias y para brindar un hogar amoroso a otros animales necesitados.