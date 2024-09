Estos son los juegos gratuitos de PS Plus para septiembre 2024

PlayStation ha mantenido una tradición desde 2010: ofrecer juegos gratuitos cada mes a los suscriptores de PS Plus. Septiembre de 2024 no es la excepción, y esta vez trae una mezcla interesante de títulos para todos los gustos, desde aventuras de terror hasta deportes y fantasía.

Estos juegos estarán disponibles por tiempo limitado, por lo que los jugadores deberán descargarlos antes de que finalice el mes si desean conservarlos en su biblioteca. Sin embargo, la oferta varía según el nivel de suscripción, lo que brinda opciones adicionales a quienes están suscritos a los niveles Premium o Extra.

¿Cuáles son los juegos gratuitos de PS Plus para septiembre?

Los suscriptores de PlayStation Plus Essentials podrán disfrutar este mes de tres títulos destacados. Uno de ellos es Little Nightmares II, un juego de plataformas y puzles con una temática sombría que ha ganado popularidad entre los amantes del terror. Este título estará disponible solo por tiempo limitado, por lo que es recomendable descargarlo lo antes posible.

Otro de los juegos gratuitos de este mes es Quidditch Champions, un título inspirado en el famoso deporte del universo de Harry Potter. Los jugadores podrán personalizar a sus personajes, elegir sus posiciones en el equipo y luchar por la victoria buscando la Snitch dorada.

Para los aficionados al deporte, MLB The Show 24 es la opción ideal. Este juego de béisbol permite a los jugadores competir para convertirse en leyendas y alcanzar las Series Mundiales, reviviendo grandes momentos de la historia del béisbol.

¿Qué más incluye PS Plus en septiembre?

Además de los juegos disponibles en el nivel Essentials, aquellos suscriptores de los niveles Premium y Extra podrán disfrutar de una selección más amplia de títulos. Entre los juegos destacados se encuentran:

Ben 10 (PS4)

(PS4) Chernobylite (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Far Cry 5 (PS4)

(PS4) Night in the Woods (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Road 96 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Space Engineers (PS4, PS5)

(PS4, PS5) The Plucky Squire (PS5)

(PS5) Under The Waves (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Wild Card Football (PS4, PS5)

Todos estos títulos estarán disponibles a partir del martes 17 de septiembre.

¿Qué es PS Plus y qué niveles de suscripción ofrece?

PS Plus es el servicio de suscripción de PlayStation que permite a los usuarios acceder a juegos gratuitos mensuales, multijugador en línea y otros beneficios. Existen tres niveles de suscripción, cada uno con diferentes ventajas y precios.

PS Plus Esencial: Incluye acceso a los juegos gratuitos mensuales, almacenamiento en la nube , contenido exclusivo y descuentos.

Esencial: Incluye acceso a los mensuales, , contenido exclusivo y descuentos. PS Plus Extra: Ofrece todos los beneficios del nivel Esencial, junto con acceso a una biblioteca ampliada de juegos de PS4 y PS5.

Extra: Ofrece todos los beneficios del nivel Esencial, junto con acceso a una de juegos de PS4 y PS5. PS Plus Premium: Incluye todas las ventajas de los niveles anteriores, además de juegos clásicos y acceso a títulos exclusivos de PS VR2.

¿Cuánto cuesta PS Plus?

El costo de PS Plus varía según el nivel de suscripción:

de varía según el nivel de suscripción: PS Plus Premium : $17.99 al mes o $159.99 al año.

: $17.99 al mes o $159.99 al año. PS Plus Extra: $14.99 al mes o $134.99 al año.

Extra: $14.99 al mes o $134.99 al año. PS Plus Esencial: $9.99 al mes o $79.99 al año.

Juegos adicionales para PS VR2 y títulos clásicos

Además de los títulos mencionados, los suscriptores del nivel Premium podrán disfrutar de Pistol Whip, un juego para PS VR2 que estará disponible a partir del martes 17 de septiembre. Este juego combina acción rítmica con realidad virtual para crear una experiencia única.

También hay juegos clásicos disponibles para los suscriptores de PS Plus Premium, lo que permite a los jugadores revivir títulos icónicos de generaciones pasadas.

¿Cuánto tiempo duran los juegos gratuitos?

Es importante recordar que los juegos gratuitos de PS Plus están disponibles solo por un tiempo limitado. Una vez descargados, los jugadores podrán acceder a ellos mientras mantengan activa su suscripción a PS Plus. Sin embargo, si los juegos no se descargan durante el mes en que están disponibles, se perderá la oportunidad de obtenerlos sin costo adicional.

¿Qué juegos gratuitos de PS Plus llegarán en los próximos meses?

A lo largo de 2024, PlayStation ha ofrecido una amplia variedad de títulos para los suscriptores de PS Plus, y septiembre sigue con esta tendencia. Los jugadores pueden esperar que la oferta de juegos continúe en octubre y los meses restantes del año, con más títulos emocionantes en camino.

Para mantenerte al tanto de los nuevos juegos gratuitos de PS Plus cada mes, te recomendamos revisar regularmente las actualizaciones en la tienda de PlayStation.