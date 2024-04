¡El mejor tequila del mundo es mexicano! Checa cuál es

El tequila es, sin duda, una de las bebidas más representativas de México. Acompañado de limón y sal, es excelente para disfrutar después de comer o en una plática con amigos.

Si de destilados se trata, México se pinta solo... no por nada forman parte de su cultura, tradición y gastronomía. De hecho, ¿sabías que el mejor tequila del mundo es mexicano? ¡Así como lo lees! Aquí te decimos de cuál se trata, para que vayas por uno si aún no lo has probado.

¿Cuál es el mejor tequila del mundo?

Recientemente te dimos a conocer la lista de Taste Altas, los expertos en sabores del mundo, sobre las peores comidas del mundo, entre las cuales destacan tres platillos mexicanos. Pues ahora te traemos el ranking de los mejores tequilas del mundo.

De acuerdo con de Taste Altas, el mejor tequila del mundo es el reposado mexicano, pues según las evaluaciones realizadas, esta bebida cuenta con todo lo necesario para tener 4.4 de calificación. Incluso, compite con el icónico whisky Islay de Escocia.

Pero ¿por qué el tequila reposado logró encabezar la lista de los 50 mejores destilados a nivel mundial? Esta clase de tequila se distingue por su proceso de envejecimiento, pues después de la destilación, es almacenado en barricas de madera hasta por casi un año.

Esto le da un sabor y aroma muy especial, así como su característico color ámbar, muy distintos al tequila blanco, el cual no pasa por un proceso de envejecimiento; o el tequila añejo que, por el contrario, es reposado por más de un año.

Gracias a su perfil más suave y su peculiar sabor, el tequila reposado es más versátil y puede tomarse solo o combinarse con varios cocteles, como Palomas o Margaritas, e incluso llega a sustituir el whisky para dar un giro a otras recetas.