Doble de Cristiano Ronaldo aparece en redes sociales

Aunque Cristiano Ronaldo esté en la banca no deja de ser el foco de atención del mundo y si no está él, hay un iraquí que puede entrarle al quite.

Se llama Bewar Abdullah y asegura ser el doble idéntico del portugués y miles de personas sí se la creen, tanto así que supera el millón de seguidores en Instagram y jala miradas por donde quiera que se pare.

El tipo se encuentra en Inglaterra pero tiene pensado ir a Qatar, a ver si se topa con su ídolo en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo.

Lo que más le atrae es la idea de hacer negocio por allá, pues vive de tomarse fotos y posar como si fuera el original, con tanta fidelidad que sí se la creen, pues son de la misma estatura.