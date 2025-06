Día del padre 2025: ¿será día de descanso obligatorio?

El Día del Padre en México se celebra cada año el tercer domingo de junio, y en este 2025 caerá el domingo 15 de junio, debido a que para muchas familias es una fecha importante, surge la duda si es considerado un día festivo o se debe descansar obligatoriamente, aquí te decimos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias de todo Veracruz en tiempo real

¿Día del Padre, día festivo?

La Ley Federal del Trabajo establece únicamente ciertos días de descanso obligatorio, relacionados con fechas históricas o cívicas (como el 1 de enero, 5 de febrero, 16 de septiembre, etc.). El Día del Padre no figura en esa lista, por lo que no hay suspensión obligatoria de labores ni en escuelas, ni oficinas.

A esto se suma que no aplica pago doble o triple para quienes trabajen ese día.

También te puede interesar... Día del Padre 2025: estos son los peores regalos según la Inteligencia Artificial

Aunque no es feriado, muchas familias aprovechan para reunirse y celebrar. Algunas escuelas organizan festivales o actividades previas, pero las clases y las labores continúan de manera normal. Es una fecha con valor afectivo, más que legal.

Si aún no sabes que regalarle a tu padre, te dejamos una nota con las mejores opciones de regalos, según ChatGpt ¡checa!

Origen del Día del Padre

Aunque esta celebración tiene un fuerte arraigo familiar, no es de origen mexicano. La conmemoración surgió en Estados Unidos en 1910, cuando Sonora Smart Dodd , hija de un veterano de guerra que crió solo a sus seis hijos, propuso rendir homenaje a los padres.

También te puede interesar... ¿Qué fecha es el día del padre este 2025 y por qué no tiene un día fijo?

En México, el Día del Padre se comenzó a celebrar a partir de la década de 1950, impulsado sobre todo por escuelas y centros educativos como una forma de equilibrar el reconocimiento que ya se daba desde antes a las madres.

Desde entonces, la fecha se estableció cada tercer domingo de junio, pero sin carácter oficial en el calendario laboral.