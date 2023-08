¿Cómo saber si tu pareja está en llamada de WhatsApp? ¡Atención!

La popular aplicación de mensajería instantánea, es muy útil en México y varios países de latinoamérica, por ser un facilitador de la comunicación, hoy en día permite muchas cosas, enviar videos, notas de voz, clips cortos y hasta hacer llamadas de video y audio, por lo que muchas veces por diferentes circunstancias es imperante saber si tu novio está ocupada, por lo que si quieres saber si alguien conversando con alguien hay un método para hacerlo y evitar ser inoportunos.

Lo primero que debes entender es que WhatsApp se caracteriza por su seguridad y privacidad. No podrás descubrir directamente si tu pareja o alguien más está en una llamada de voz o video, pero hay ciertos indicadores que te lo podrían revelar, eso sí, no son infalibles.

¿Cómo saber si mi pareja está en una llamada de Whatsapp?

Oro punto que debes saber, es que si tratas de contactar por medio de la misma app, siempre te dará tono, pues no cuenta con un buzón de voz o con la función de desviar llamadas, eso sí si se corta inmediatamente podría estar en otra llamada, pero no es algo exacto, por lo que no debes alarmarte.

Aunque WhatsApp está preparando una función para poder habilitar un buzón de voz, de momento puedes hacer esto.

está preparando una función para poder habilitar un buzón de voz, de momento puedes hacer esto. Si tratas de llamar a alguien que está ocupado en una llamada de WhatsApp , se colgará inmediatamente.

, se colgará inmediatamente. Por si te ha bloqueado, solo sonará y nadie responderá.

Si tu pareja no está en llamada con alguien, o en videollamada, podrá contestar normalmente.

Asimismo, la llamada entrante sonará sin ningún problema.

¿La comunicación es la clave?

Como siempre, lo mejor es mantener una comunicación abierta y sincera con la otra persona, fortaleciendo así la confianza en la relación. Si no se trata de tu novia, lo mejor es mandar un mensaje y preguntar si puedes hacerle una llamada, así nunca importunas, si desconfías de sus respuestas, siempre puedes externar o mencionar que lo que tienes que decir es urgente, que si te dan un espacio.

Saber decir las cosas es fundamental en cualquier relación porque es el puente que conecta a las personas, permitiendo entenderse mutuamente. A través de un intercambio abierto y honesto de pensamientos, sentimientos y necesidades, se pueden evitar malentendidos, fomentar la confianza y fortalecer el vínculo entre los individuos. Sin una comunicación clara, las suposiciones y las dudas pueden proliferar, llevando a conflictos y tensiones innecesarias.

Además, la comunicación efectiva es clave para el crecimiento y desarrollo de una relación, ya sea amistosa, familiar o romántica. Facilita la resolución de problemas, fomenta la empatía y permite que ambas partes se sientan valoradas y escuchadas. En última instancia, esto es un reflejo de la madurez emocional de la relación, y puede ser el factor determinante en su éxito a largo plazo.