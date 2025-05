¿Cómo activar el modo 'Star Wars' en WhatsApp?

Star Wars es sin duda una de las franquicias más queridas y nostálgicas de todos los tiempos, ya está incluso en la cultura pop. Y tiene fanáticos alrededor del mundo que aman todas sus historias y a los personajes entrañables que ha dejado la saga.

Y si eres seguidor de Star Wars, debes saber que el próximo domingo 4 de mayo es una fecha especial para todos, por esto ahora la app de WhatsApp habilitó el Modo Star Wars dentro de la aplicación, para que "la fuerza te acompañe".

Paso a paso para tener Star Wars en tu WhatsApp

La app de mensajería más usada en el mundo es WhatsApp, y cada uno de sus usuarios busca darle un toque de personalización lo mejor posible. Si tú eres fan de Star Wars, entonces entérate cómo tenerlo en todos tus chats.

Para que celebres este 4 de mayo, es importante seguir algunos pasos para que el modo Star Wars esté contigo, y podrás lograrlo con la ayuda de la inteligencia artificial (IA), en específico con META AI, que desde la IA de WhatsApp, deberás escribir lo siguiente: "Hola Meta, genérame una imagen de Star Wars".

Recuerda que puedes elegir de tu película o personaje favorito, ya teniéndola, estos son los pasos a seguir:

Entra a Ajustes de WhatsApp Dirígete al apartado de chats y luego a "Fondo" Da clic en seleccionar desde Fotos y selecciona la imagen que guardaste previamente Ajusta el brillo y listo

Con estos sencillos pasos harás que Star Wars esté cerca de ti. Cabe mencionar que este 4 de mayo, se celebra tras la frase May the Force be with you(Que la fuerza te acompañe) palabras que suenan muy parecidas a May the Fourth (4 de mayo).

Otra de las formas de tener un modo de tu saga favorita, es hacerlo mediante un launcher, el cuál, aunque no es una app oficial de WhatsApp, sí permite hacer algunas modificaciones a esta app.