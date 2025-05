¿Cada cuánto cambiar de celular? Así puedes alargar su vida útil

Si adquieres un celular y lo conservas por demasiado tiempo, eventualmente se acercará la hora de decirle adiós. Los teléfonos comienzan a fallar al volverse obsoletos, pero no por eso debes cambiarlo a la primera falla; te explicamos cómo elegir el momento adecuado para que así ahorres y reduzcas el impacto ambiental.

De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España, un teléfono bien cuidado debería funcionar correctamente durante cinco años o más. Sin embargo, la principal causa por la que se reemplaza antes de tiempo es el desgaste de la batería.

Las baterías de litio, al igual que otros componentes, se deterioran con el uso y el paso del tiempo debido a los ciclos de carga y descarga. Este desgaste es normal, aunque puede acelerarse si el dispositivo se expone a temperaturas extremas o se deja conectado durante horas innecesarias.

Antes era común que los usuarios cambiaran la batería por su cuenta, pero en los modelos actuales esta opción es más difícil, lo que obliga a cambiar el teléfono completo.

Ante esta situación, la Unión Europea implementó nuevas normativas que exigen a los fabricantes ofrecer baterías más duraderas (mínimo cinco años) y garantizar actualizaciones de software durante ese mismo periodo desde la última venta del modelo.

Si tu equipo empieza a fallar, pero sigue siendo funcional, lo mejor puede ser repararlo, sobre todo si el problema está en la batería, la pantalla o los conectores. La reparación es más ecológica y, muchas veces, más barata.

Aunque algunas marcas ya ofrecen kits de auto-reparación, lo más seguro sigue siendo acudir a un servicio técnico autorizado.

Cuando decidas reemplazar tu celular, no lo abandones en un cajón. Puedes venderlo, donarlo o llevarlo a reciclar en un punto autorizado. Así, no solo das un mejor uso al dispositivo, sino que también reduces residuos electrónicos.

Para prolongar la vida útil de tu teléfono, sigue prácticas simples: no lo cargues al 100% todo el tiempo, evita temperaturas extremas, usa fundas y protectores, elimina archivos y apps que no uses, reinicia de vez en cuando y limpia los puertos regularmente. Todo esto ayuda a conservar un buen rendimiento y a retrasar la necesidad de cambiar de equipo.