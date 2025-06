Así puedes crear tu avatar de WhatsApp paso a paso, checa

¿Ya viste que varios de tus contactos tienen un avatar personalizado en WhatsApp? Si aún no sabes cómo hacerlo, no te preocupes: crear el tuyo es súper fácil y divertido. Esta función te permite diseñar un personaje que se parece a ti (o no) y usarlo como foto de perfil o en stickers personalizados.

Aquí te decimos paso a paso cómo crear tu avatar en WhatsApp

También te puede interesar... ¿Calculadora en WhatsApp? Así puedes activarla

Paso a paso para crear tu avatar en WhatsApp

1. Abre WhatsApp y ve al menú de ajustes:

En Android: toca los tres puntos arriba a la derecha y selecciona "Ajustes".

En iPhone: ve directo al ícono de configuración en la parte inferior.

2. Selecciona "Avatar"

Ahí verás la opción para comenzar a crear tu personaje. Toca "Comenzar".

3. Personaliza tu avatar

Podrás elegir:

- Tono de piel

- Tipo de cabello y peinado

- Forma de rostro

- Ojos, cejas, nariz, boca

- Ropa, accesorios y más

- Guarda tu avatar

- Una vez terminado, toca "Listo" y ¡se guardará automáticamente!

- Usa tu avatar

- Puedes colocarlo como foto de perfil.

WhatsApp creará un paquete de stickers personalizados con tu avatar que podrás enviar en tus chats.

También te puede interesar... ¿Lo sabías?: así puedes saber si alguien te bloqueó de WhatsApp

¿Para qué sirve tener un avatar en WhatsApp?

- Le da un toque más personal a tu cuenta sin usar tu foto real.

- Es ideal si quieres expresarte con stickers únicos.

- Puedes actualizarlo cuando quieras: nuevo look, nuevo avatar.

También te puede interesar... Día del Padre 2025: Las mejores frases para felicitar a papá por WhatsApp

¿Y si no me aparece?

Si no ves la opción "Avatar", asegúrate de tener actualizada la app de WhatsApp desde Play Store o App Store. A veces esta función llega por regiones o en fases.

Ahora que ya sabes cómo hacerlo, ¿te animas a crear tu propio mini tú en WhatsApp?