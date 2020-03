La abogada del Colectivo Feminista, Cihuatlactolli Luz María Reyes Huerta, dijo que en lo que va del año ya se contabilizan un total de 35 feminicidios en todo el Estado, de los cuales más de la mitad de ellos se registraron en la Región Centro del Estado.

"Esto no termina, la violencia cada vez es más con saña contra las mujeres, el último que tuvimos ocurrió en Boca del Río, de una mujer embarazada que le dieron dos disparos en el vientre y ante el desdén de nuestras autoridades que no toman en serio esta cuestión de los feminicidios, no nos dejan otra opción más que manifestarnos", señaló.

Aseguro que el Estado de Veracruz ocupa los primeros lugares en maltrato familiar., "De cada 100 mujeres el 80 por ciento sufre de maltrato familiar".

Reyes Huerta mencionó que debido a la falta de impartición de justicia, el número de denuncias es muy bajo.