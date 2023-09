Zenyazen Escobar confirma que buscará la gubernatura de Veracruz

El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, dio a conocer que sí participará en el proceso interno de Morena, para competir por la candidatura a la gubernatura.

Aunque apenas hace un par de días, había manifestado su respaldo a la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, y que él buscaría la candidatura al Senado de la República, y ahora modificó su postura.

En sus redes sociales, el funcionario estatal comentó lo siguiente "Me entusiasma anunciar que me inscribiré a la encuesta de mi partido, @morena_veracruz, por la gubernatura del estado. Si la paridad de género no me lo permite, me postularé a la Senaduría para continuar buscando en 2024 mejores condiciones para las y los veracruzanos".

Con ello, dejó entrever que si al Estado de Veracruz le corresponde postular una mujer, continuaría con su apoyo a favor de Rocío Nahle, de lo contrario insistirá en buscar la candidatura a la gubernatura de Veracruz.

Cabe precisar que apenas ayer martes, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, reconoció su interés de participar en el proceso interno, esto, a pesar de que el propio gobernador Cuitláhuac Jarcia Jiménez había descartado a todos sus colaboradores como aspirantes a sucederlo.

Sin embargo, el propio mandatario una vez más se contradijo, al decir que él no les puede cortar su derecho constitucional de aspirar a un cargo político-electoral.