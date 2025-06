¿Ya ayudaste?: IMSS Veracruz Norte llama a donar sangre

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre (14 de junio), la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Especialidades No. 14, del Centro Médico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz, se compromete con la salud y el bienestar de la población derechohabiente e informa sobre la importancia de la donación voluntaria y altruista de sangre, reforzando la campaña "Dona sangre, dona esperanza: juntos, salvamos vidas".

"Las transfusiones de sangre son un elemento esencial en los sistemas de salud, especialmente para las personas que requieren tratamientos periódicos o continuos, como: anemia falciforme, talasemia, hemofilia o inmunodeficiencias. También resultan fundamentales en situaciones de emergencia, como: en personas heridas, mujeres embarazadas, niños con desnutrición, leucemia, enfermedades renales o distintos tipos de cáncer", explicó el jefe del Departamento de Banco de Sangre de la UMAE HE No. 14, doctor Walter Hiram Rojas Saiz.

Uno de los principales obstáculos para lograr una mayor participación en las campañas de donación, son los mitos y miedos comunes, como son: temor a debilitarse, desmayarse o enfermarse. Es importante aclarar que el procedimiento es seguro, ya que, se realiza con material estéril y desechable, por lo que no representa un riesgo para el donante.

"El donador puede ser toda persona de entre 18 y 65 años, que pese más de 50 kilogramos y no padezca enfermedades crónicas sin control; no haberse vacunado en el último mes, no haber enfermado en los últimos 14 días, no presentar desvelo ni haber consumido drogas, alcohol o fumado por lo menos en tres días. Si es mujer, no debe estar embarazada o en puerperio", destacó Rojas Saiz".

Agregó que, "aquellos con tipo de sangre O negativo son especialmente valiosos, derivado de su capacidad de donar a cualquier otro grupo sanguíneo en situaciones de emergencia, además, el cuerpo repone el volumen de sangre donado".

Las personas con tatuajes y perforaciones pueden ser donadores, siempre y cuando tenga un año transcurrido desde la realización del proceso y, en caso de cirugías mayores, solo si se tiene más de 6 meses de habérselas realizado. Asimismo, los pacientes deben de no haber padecido Zika, Dengue o Chinkungunya en los últimos 6 meses.

La persona interesada en donar sangre debe de presentar un ayuno de 8 horas; evitando comer frutas como: plátano, mamey y aguacate, por la cantidad de grasas que contienen; tiene que presentarse aseado, con ropa cómoda y de preferencia de manga corta y con disponibilidad de tiempo.

El horario de atención es de 7:00 a 12:00 horas en el turno matutino y de 14:00 a 18:30 horas para el turno vespertino.

El jefe de Banco de Sangre destacó que para poder realizar una cita y revisar más requisitos, se encuentra disponible la página web: https://bancodesangre.imss.gob.mx, en la cual el donador debe de proporcionar su número telefónico, dirección y código postal para el registro.