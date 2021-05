Vuelve energía eléctrica a oficinas del IMSS en Orizaba

Después de dos días sin energía eléctrica, este miércoles finalmente fue restablecido el servicio a los usuarios de la sede Metropolitana del IMSS en Orizaba, denunciaron trabajadores sindicalizados.

Hasta el momento se desconocen los motivos que originaron que en el recinto no hubiese luz; sin embargo esto generó inconformidad por parte de ciudadanos que se quedaron sin ser recibidos por el personal que ahí labora, ya que al no tener energía no se les podía atender.

Además de los propios trabajadores, quienes tuvieron que cumplir con jornada laboral pese a representar un riesgo por no contar con ventilación, tampoco cuenta con servicios de agua la cual llega a través de bombeo.

Un total de 150 trabajadores resultaron afectados al no haber ventilación, lo que provocó que el calor fuera insoportable y aunque la inconformidad se informó a la administradora "María del Rayo", fueron prácticamente ignorados, sintiéndose desprotegidos tanto por la parte sindical como de la empresa ya que también no hubo una respuesta de parte del subdelegado Carlos Abel Porcayo López.

Y es que de acuerdo a los propios afectados los sanitarios requieren de la energía para que la bomba pueda funcionar y tengan agua.

"No hay ventilación, se siente demasiado calor, ni el sindicato ni los de la empresa se han pronunciado en la protección a los trabajadores, los sanitarios están sin función porque la bomba de agua trabaja con luz".

Pasadas las 14:20 horas de este miércoles fue reanudado el servicio de luz y con ello la atención a la derechohabiencia.