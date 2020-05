Volverá con su madre legítima bebé que fue registrado por otra familia

El bebito de apenas un mes de nacido que fue registrado por otras personas como sus padres, podría ser regresado a los brazos de su mamá este martes que acudirán ambas partes a conciliar a las oficinas de la Procraduria de la Defensa del Menor.

Como se informó, Mariela Pascual Hernández de 19 años, clamo ayuda para recuperar a su hijo de un mes que fue registrado ya en Cosoleacaque con los nombres de sus supuestos padres Sócrates y Beatriz de la colonia los Naranjos, estos quienes se habrían aprovechado al parecer de la necesidad e ignorancia de la jovencita.

Este delito en el que incluso estaría involucrado una clínica de Jáltipan, a través del doctor Arroyo, al haber expedido una constancia de la cesárea a nombre de Beatriz y no de Mariela, la verdadera madre.

En su desesperación, al no contar con los recursos para demostrar con prueba de ADN que realmente era su hijo, dio a conocer lo que está sucediendo y la manera en que había sido engañada por la mujer que en un principio le ofreció ayuda voluntariamente.

Y es que aparentemente Beatriz al enterarse de que la chica que trabajaba con ella (Mariela) presentaba embarazo de alto riesgo y no tenía dinero para los gastos médicos, le ofreció su ayuda y esta le firmo un papel en blanco para comprometerse a pagar lo que gastará.

Al nacer el bebé de siete meses y mientras ella se recuperaba, Beatriz realizó los movimientos necesarios para registrar a la inocente criatura.

Al enterarse la mamá y reclamar, le dijo que no le regresaría al niño, porque ya se había encariñado con él, ella no tenía manera de comprobar que era su hijo debido a que no tiene ningún documento que avalará nada, ni siquiera cuenta con su credencial de elector, su única prueba era su palabra y la marca de la cesárea.

Tras la insistencia de Mariela y su mamá, le dijeron que la única manera de regresarle a su propio hijo, era pagar la cantidad de 60 mil pesos, que gastó en el parto y en los trámites de registró.

Este martes se tiene entendido se firmará acuerdos de las partes involucradas en el DIF para que el pequeño regrese a los brazos de su verdadera mamá.