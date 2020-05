Viene aumento de casos de COVID-19 en Veracruz, Puebla y Morelos

En la siguiente etapa que enfrentará el país a causa del COVID-19, en Veracruz, Puebla y Morelos los especialistas prevén que se registren más casos, informó en su conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Y ya tenemos la siguiente etapa que viene creciendo en Morelos, que se va a actuar, en Puebla, en Veracruz, son las ciudades, los estados donde los especialistas consideran que vienen más casos", manifestó.

Conocer esta previsión de los especialistas sobre Veracruz y los demás estados, "nos ayuda, porque ahora estamos reforzando donde más está afectando la pandemia", aseveró el Ejecutivo federal.

"Ya extendida la pandemia en México, no se está dando en todos lados del país por igual o no se ha complicado en todo el país. Tenemos ya dicho que está afectando más el Valle de México, Quintana Roo y, en particular, Cancún, Tabasco, Villahermosa, Sinaloa y en particular Culiacán y en particular Tijuana".

Asimismo, adelantó que ventiladores llegaron ayer a Tijuana y "entra tanto el Plan Marina como el DN-III en Baja California y esto nos va a permitir que tengamos atención para todos los que lo requieran, en lo que se está viendo".

En otro orden de ideas, al aludir a la polémica con el ex presidente Felipe Calderón, expuso "no me quiero meter ya en eso, o sea, la verdad, ya la gente, vuelvo a lo mismo, ya tiene un juicio certero sobre este asunto.

"Entonces, ya también yo fijé cuáles son las reglas para enjuiciar a un ex presidente. Es una consulta, que los ciudadanos decidan, pero para eso hay que hacer una campaña, los mismos ciudadanos. Yo no voy a promover eso, pero los ciudadanos sí, al final de cuentas yo mando obedeciendo, pero no voy a perseguir a nadie, no es mi fuerte la venganza. Y ya la gente se da cuenta sobre este asunto".