Verificentros en Veracruz, sin recursos para trabajar, aseguran

Sin engomados para trabajar porque no los otorga el gobierno del estado y sin recursos para los concesionarios, se encuentran los más de 300 verificentros en el estado, indicó el empresario Alejandro Huesca Sota, presidente de la Asociación de Verificentros Ambientalistas por Veracruz.

Mencionó que tal parece que al gobierno del estado no le interesa el acabar con un programa ambientalista para implementar uno de tipo totalmente recaudatorio, pues esto representará para el ciudadano un impuesto más.

"No se vale. Al parecer no vinieron a servir al pueblo, sino a servirse del pueblo y somos más de 300 concesionarios en los 212 municipios los que nos vemos afectados por esta situación", señaló.

Huesca Soto apuntó que han hecho hasta lo imposible por ser escuchados e incluso en enero pasado abordó al gobernador en un hotel de Fortín para pedirle que les dieran la oportunidad de prepararse y poder dar el salto que ellos que querían dar.

Sin embargo, dijo, una vez más no fueron oídos y hoy no cuentan con certificados y no pueden dar servicio al público, por lo que son muchas familias, personas adultas y madres solteras las que hoy no tienen para comer por la falta de trabajo.

Atribuyó esta situación a la necesidad de dinero que tiene el gobierno, pues están solicitando tres préstamos por más de 2 mil 500 millones de pesos.