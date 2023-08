Miguel Ángel Yunes Linares enfrenta denuncias por corrupción: AMLO

El mandatario federal dijo que es responsabilidad de la FGR en determinar la posible acción legal a seguir contra el exgobernador veracruzano



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, está siendo objeto de dos denuncias por presunta corrupción durante su tiempo al frente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Esta revelación surge después de que anteriormente se cuestionara la existencia de denuncias contra el político panista y al retomar el tema de los presuntos desvíos en dicha Institución.

"Yo les dije que no sabíamos y que la Fiscalía iba a informar y yo creo que ya informaron y dieron a conocer que hay do s denuncias en proceso, en el caso del señor Yunes", expresó el presidente en la conferencia de prensa matutina celebrada en el Palacio Nacional.

El mandatario federal dijo que es responsabilidad de la FGR en determinar la posible acción legal a seguir contra el exgobernador veracruzano: "Nosotros estamos haciendo investigaciones y cuando se tienen elementos lo que se hace es que se presentan denuncias a la Fiscalía, que es un organismo autónomo, es el que resuelve", subrayó.

CONFLICTO YUNES - ELBA ESTHER

No obstante, López Obrador nuevamente se refirió a la designación de Yunes Linares en el ISSSTE durante el año 2006. El presidente mencionó el tema del fraude electoral de ese año y cómo dicha designación fue producto de un acuerdo entre el entonces presidente Felipe Calderón y la maestra Elba Esther Gordillo.

"Pero, yo sí quiero agregar, que una vez aquí, hace poco, hablé del fraude del 2006, cuando impusieron a Calderón, cuando se robaron la presidencia (...), sostuve que en ese fraude participó la maestra Elba Esther Gordillo, que incluso ella habló por teléfono a varios gobernadores, hasta el día de la elección habló por teléfono con el que era gobernador de Tamaulipas, que por cierto acaba de salir de la cárcel, Eugenio (Hernández), hay constancia de todo esto", comentó López Obrador.

El presidente también detalló cómo, a su parecer, se recompensó a Gordillo por su apoyo en ese entonces.

"Y sostuve que el premio, como pago porque así lo hacía, Calderón le había entregado a la maestra prácticamente la secretaría de Educación Pública porque el yerno de la maestra fue con Felipe Calderón el subsecretario de Educación Básica. Entonces no se cuestionaban los libros, nada, todos los medios estaban alineados por completo", añadió.

En el marco de esta discusión, López Obrador también reveló cómo se llevó a cabo la entrega de poderes y responsabilidades. Además de la Secretaría de Educación Pública, el presidente Calderón confió a Elba Esther Gordillo la Notaría Nacional y el ISSSTE, según las palabras del actual presidente. Sin embargo, esta última responsabilidad fue transferida a Miguel Ángel Yunes Linares por la propia Gordillo, con quien terminó "peleándose".

"Pasa el tiempo y se pelean Yunes y la maestra. La maestra dice que Yunes la traicionó y así, como se peleó Salinas con Zedillo (...). Por eso cuando se habla de mafias de poder pues no se deben de alarmar, porque cómo se le llama a eso, ajuste de cuenta, coartadas, son asuntos así, de ese tipo", concluyó López Obrador.

López Obrador dijo que la propia Elba Esther Gordillo se refirió a la designación de Yunes Linares a través de Twitter, en donde sostuvo que el entonces director del ISSSTE estaba incurriendo en corrupción, pero el presidente Felipe Calderón lo respaldó.

Cabe recordar que en sus redes sociales la exsecretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se deslindó del nombramiento de Yunes Linares al inicio del sexenio de Felipe Calderón, reconociendo que como dirigente de los maestros conoció de presuntas malversaciones de Yunes que le comunicó a Calderón.

"Cuando me comentó (el Presidente Calderón) que Yunes estaba haciendo bien su trabajo, no me dejó más alternativa que advertirle que tomaríamos las instalaciones del ISSSTE y justo esa fue su respuesta: 'Ahí la espero con el Ejército'", escribió Elba Esther Gordillo.

López Obrador dijo que Calderón siempre respaldó a Yunes Linares y viceversa, sin embargo, a su parecer las declaraciones de la maestra son reveladoras.