Veracruz se suma a medidas contra gusano barrenador; estas serán

Veracruz será uno de los estados donde se aplicará la estrategia federal para contener la propagación del gusano barrenador, luego de que el Gobierno de Estados Unidos suspendiera por 15 días la importación de ganado bovino mexicano.

La gobernadora Rocío Nahle informó que este lunes participó en una videoconferencia con el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, y los mandatarios del sureste del país, donde se acordó iniciar las acciones de contención esta misma semana en territorio veracruzano.

"Hemos propuesto que esta semana se inicien los trabajos en Veracruz. La próxima semana podrá ser en Oaxaca, la siguiente en Chiapas. Así va a ser, con una estrategia que ha diseñado el gobierno federal", dijo.

CIERRE TEMPORAL

El sábado, el Gobierno estadounidense notificó que se cerraba temporalmente el mercado a la carne en pie procedente de México. "El gobierno de Estados Unidos el sábado pues anunció que se suspendía la importación de ganado bovino hacia Estados Unidos 15 días hasta que México pues presente, bueno, no presente, avance en la estrategia de contener al gusano barrenador", indicó.

Nahle explicó que la plaga fue detectada en el sur y sureste del país, y que el programa de erradicación contempla el uso masivo de moscas estériles, producidas en Panamá y transportadas a México. "Se lanzan a la semana millones de moscas estériles en ciertas regiones que eso sirve para mitigar que no se reproduzca (el gusano). Estas moscas su producción se hace en Panamá, las traen hasta acá y aquí es donde alrededor de 90 millones de moscas a la semana se dispersan".

Detalló que la dispersión será coordinada con criterios técnicos y no por decisión de los gobiernos estatales. "Estoy diciendo, bueno, pues ya dispérenlas acá en la zona de Las Choapas, pero Chiapas dice, ´No, a ver, vamos a dispersarlas acá en Tapachula´. Y no es donde queramos, es donde se debe hacer".

Como parte del operativo, también se reforzarán las casetas zoosanitarias del sur del estado, particularmente con personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). "Pedimos que viniera más gente de Senasica, que haya más gente de Senasica en las casetas para tener mayor control y que se agilice el paso", afirmó.

Según la mandataria, ya se tomaron medidas para evitar cuellos de botella. "Tuvimos que mandar gente de aquí porque sí empezaron muy lentos, entonces ya se agilizó, pero no quiere decir que para agilizar es que pasen todo. Se tiene que hacer una fumigación o un se llama baño de los animales con un producto para tener la sanidad animal".

Nahle precisó que el insecto apareció en Panamá hace tres años y avanzó hasta México debido a la falta de efectividad de las campañas centroamericanas. "Hace tres años apareció en Panamá esta gusano, avanzó hacia Centroamérica y pues la campaña de contención no ha sido tan efectiva, puesto que ya la tenemos aquí en México".

Concluyó que por ahora la plaga no ha llegado al centro ni al norte del país, por lo que la prioridad es contenerla en las regiones donde ya fue detectada. "Afortunadamente no está en el centro ni en el norte del país y lo ideal es que esto no avance".