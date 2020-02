Veracruz no cede su territorio ante crimen: Gómez Cazarín

Tras condenar el asesinato de dos policías estatales y dos municipales de Córdoba, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la LXV Legislatura local, afirmó que esta serie de ataques registrados en Huatusco y Córdoba es muestra de que Veracruz no cederá su territorio a la delincuencia, como ocurría en el pasado.

"La reacción del crimen organizado en esta serie de ataques es muestra de que hoy Gobierno del Estado no se negocia con grupos delictivos, hay un combate frontal contra quienes son generadores de violencia, contra quienes infringen la Ley, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con el respaldo de Secretaría de Marina Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional", expresó el legislador de MORENA.

Gómez Cazarín expresó la solidaridad del Congreso de Veracruz con los elementos de la Fuerza Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Municipal de Córdoba, que fueron objeto de ataques directos desde la madrugada de este sábado, lamentando además, que cuatro elementos perdieran la vida.

Desde la Legislatura local, dijo, seguiremos trabajando junto con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para fortalecer a la Secretaría de Seguridad Pública, generar mejores condiciones operativas y presupuestales para que los elementos cumplan con su loable función a favor de la sociedad veracruzana.

A diferencia del pasado, expresó, el actual Gobierno del Estado no habrá de entregar el territorio veracruzano a los grupos delictivos, ni habrá de ceder ni mucho menos negociar con quienes operan al margen de la Ley, de ahí la artera y cobarde agresión a los efectivos de seguridad en Huatusco y Córdoba.

"Como integrantes de la LXV Legislatura local y como bancada de MORENA, seguiremos respaldando al gobernador Cuitláhuac García Jiménez en las acciones coordinadas con las fuerzas federales para lograr la reconstrucción de la paz en Veracruz. Que no haya duda alguna, no se tolerarán a los grupos delictivos ni habrá impunidad a quienes generan violencia y zozobra en la sociedad", expresó.

Reconoció la reacción de las fuerzas del orden tras la artera agresión, lo que permitió la detención de dos personas presuntamente involucradas en el ataque a los elementos del Mando Único de Córdoba, así como el aseguramiento de armamento y de tres vehículos, exhortando además, a la Fiscalía General del Estado (FGE), a trabajar coordinadamente con la Secretaría de Seguridad Pública para llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos.