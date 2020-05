Veracruz es primero en crímenes de odio contra comunidad LGBTTTI

Veracruz ocupa el primer lugar en crímenes de odio con 12 personas LGBTTTI, de los cuales tres se registraron en la zona sur, tal como consignaron la Fundación Arcoiris y el Observatorio Nacional de Cri´menes de Odio contra Personas LGBT.

Al respecto, el presidente del Colectivo de Diversidad Sexual Ambient Tales, Luis Geovanni Pérez, señaló que en el marco del Día Nacional contra la Homofobobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia, las mujeres trans y homosexuales son las víctimas mortales a nivel nacional.

"El estado que más registra casos es Veracruz, las mujeres trans son más afectadas y los gais están en segundo lugar, el rango de edad de las víctimas es extenso, aunque un gran porcentaje son adultos jóvenes entre los 20 y 40 años, las principales causas de muerte son impactos de bala y arma blanca, de ahí sigue la ´golpiza´ y la asfixia, de los casos que se tienen información casi el 70% permanecen totalmente impunes", refirió el activista.

De acuerdo al Informe 2020 del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, hasta la fecha hay 209 casos registrados, por lo que éstos son una realidad que pocos quieren reconocer en México, que es el segundo país a nivel mundial con esta categoría, por lo que el Gobierno de México en cuanto a homicidios contra personas incluidas en la diversidad sexual.

"Llevamos 12 crímenes de odio, de los cuales tres son del sur de Veracruz, lamentablemente Veracruz siendo uno de los primeros lugares a nivel nacional y tomando en consideración que México es el segundo país a nivel mundial, pues es bastante preocupante que cada día existan estos crímenes de odio... lamentablemente Veracruz no es un estado en el que haya habido avances, es un estado donde en el que la comunidad LGBT sigue siendo atacada", refirió Luis Geovani Pérez.

El activista reprochó que Veracruz pasa a la historia al dejar al matrimonio igualitario de las reformas al Código Civil, lamentando que el discurso de odio de los grupos conservadores avanzara al grado de motivar por tercera vez que se frenara la aprobación de éste.

"El llamado que le hacemos que le hacemos al señor gobernador (Cuitláhuac García) es que no estamos conformes, porque después de tantos años no estamos conforme con que en Veracruz la comunidad LGBT esté con más retroceso de sus derechos humanos... lamentamos profundamente ante el chantaje vil de estos grupos conservadores... que sea consciente de que está gobernando para todas las personas, no nada más para un grupo", externó Luis Geovanni Pérez.