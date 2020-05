Veracruz, entre estados con mayor circulación del COVID-19: López-Gatell

Durante la Fase 3, Veracruz se encuentra a nivel nacional entre los estados con mayor circulación del COVID-19, detalló el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.





Veracruz figura en el top de los 5 en relación a los casos activos de COVID-19.





"Lo relevante es la parte activa de la epidemia (...) se distribuyen de acuerdo a lo que se ve en la gráfica con los cinco estados con mayor circulación del virus: Ciudad de México, la zona conurbada del Valle de México en el Estado de México, Tabasco, Sinaloa, Veracruz y Yucatán".





Sin embargo, López-Gatell matizó: "quiero hacer una especificación. A veces se presta a confusión cuando señalamos un estado nuevo en la lista que está teniendo mayor transmisión, simplemente es para propósitos de estar monitoreando la transmisión en los distintos estados. Esto no debe interpretarse como alerta o que se prende la alerta o que se declara alerta.





"La alerta tiene una connotación específica. De hecho, no está este término en el lenguaje técnico de este momento y tiene ciertas características puntuales. No hay ninguna alerta respecto al estado de Morelos; sencillamente, como es predecible, un estado vecino a la Ciudad de México empieza a tener transmisión activa, pero no hay ninguna alerta en ese sentido".





Asimismo, el funcionario de Salud se refirió a la curva acumulada de casos: de los 23 mil 471 registrados hasta el 3 de mayo, se han dado un incremento diario que ha oscilado entre el 10 al 6.3 por ciento.





Recordar, dijo López-Gatell, que este porcentaje de aumento es respecto al día previo, pero, de todos modos, como cada vez hay más casos, desde luego esto tiene un impulso importante de transmisión hasta que se llegue al punto máximo de la curva, que ha sido predicho con base en métodos matemáticos robustos, alrededor del 6 de mayo.