Emprendedores de Orizaba se unen al Crédito Solidario

A pesar de que existe una demanda superior a un millón de personas, este día se llevó a cabo el empadronamiento a los beneficiarios al programa de Crédito Solidario, el cual beneficiará a los pequeños comerciantes y emprendedores de Orizaba y la región de las altas montañas.

"Tenemos una demanda de la sociedad muy fuerte, más de un millón de personas requieren de este apoyo, empezamos con 20 mil, son los que más dieron la palabra cuando eran Tandas del Bienestar", informó el delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara en su visita a la ciudada de Orizaba.

El funcionario informó que el Gobierno de México creo una financiera, lo que antes era Telecom y la cual estará funcionando directamente en el tema de las remesas.

"Un mexicano en Estados Unidos con cuatro dólares consigue su tarjeta, un familiar acá de manera gratuita la consigue y le mandan las remesas por 4 dólares, los envíos que allá les cuestan 20 dólares y además pues llegan más directamente a las comunidades porque Telecom entra directamente a las comunidades y muy en auxilio a ellos, allá que ya tienen su tarjeta de identificación les sirve tener una cuenta en Estados Unidos".

Detalló que este programa arranca con 20 mil financiamientos denominados "Crédito Solidario", lo que antes se llamaba Tandas del Bienestar y el mínimo préstamo es de 10 mil pesos.

"Dependiendo del sapo es la pedrada y lo que destaco es que el nivel del crédito consume 500 pesos anuales a pagar en promedio por los 10 mil pesos, más la parte proporcional es un crédito muy blando muy magro, que les permite potenciar su negocio porque con 10 mil si lo conviertes en comida y haces negocio de comida se te duplica en el mes, es un negocio no es que me dedique a eso pero ya he investigado y es muy noble, claro exige mucho trabajo creo que da más que el periodismo nada más para que le calculen ustedes".

En el marco del Día del Abuelo, el Delegado Federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que la Secretaría del Bienestar continúa trabajando para que cada vez más adultos mayores cuenten con su credencial del INAPAM.

"Hemos triplicado la acción en INAPAM pasamos en Veracruz de 40 mil acreditaciones anuales que hacían los municipios a 120 mil, tres veces más, pero no es suficiente porque hay muchos que falta acreditar se ha tenido ya la ventaja de un balance previo que es un balance definitivo de que estamos con una cultura ya de la credencial del INAPAM, la cual sirve como identificación oficial cuando menos en Bienestar es la valida".

Ladrón de Guevara señaló que también se ha logrado que de los 212 municipios de Veracruz, en 172 hay convenios para que bajen los impuestos, los derechos, los servicios, esto en ayuda de la gente adulta.

"En algunos negocios logramos reducir 254 convenios con unas empresas que les facilitan los accesos, les dan bonificaciones y descuentos pero con todo lo que hemos avanzado reconocemos que hay un potencial de desarrollo que necesitamos acelerar tanto para este segmento".