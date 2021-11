veracruz_acumula_122_mil_584_casos_confirmados_de_covid-19;_hoy,_sin_decesos

Hoy no hubo fallecimientos, aunque la dependencia reporta 127 mil 184 resultados negativos y 13 mil 054 sospechosos acumulados.

La Dirección de Salud Pública, a cargo del doctor Salvador Beristain Hernández, emitió recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias durante la temporada invernal -que abarca de octubre a marzo- como influenza estacional y COVID-19, al cual somos más susceptibles en estos momentos.

Por lo anterior, es importante cuidar a los grupos vulnerables: adultos mayores, menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas con alergias o enfermedades crónicas.

Igualmente, utilizar ropa adecuada para el frío; evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire; ingerir alimentos y complementos ricos en vitaminas C y D; no salir de casa si hay fiebre, dolor de cabeza y garganta, tos o escurrimiento nasal; no automedicarse.

Acude a un módulo por tu dosis contra la influenza, no hay ninguna contraindicación médica en cuanto a recibir simultáneamente este biológico y el anticoronavirus.

Consulta el Semáforo Epidemiológico y el Plan de Vacunación por municipio en http://coronavirus.veracruz.gob.mx; en caso de síntomas, llama al 800 012 3456 y asiste al hospital por algún evento de gravedad.

¡Vacúnate contra el COVID-19!