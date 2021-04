Vence seguro de puerto de Veracruz; nueva licitación desierta

La Administración Portuaria Integral (API) Veracruz declaró desierta la licitación consolidada sobre el "Aseguramiento integral de bienes muebles, inmuebles y obras portuarias concesionadas a las Administraciones Portuarias Integrales con vigencia del 22 de abril de 2021 al 22 de abril de 2022", según consta en el acta de fallo publicada en Compranet.

La vigencia del contrato anterior fue también por el mismo periodo y fue adjudicado a Grupo Financiero Inbursa en abril de 2020 por un monto de 366.8 millones de pesos más el Impuesto al Valor Agregado (IVA); es decir, el contrato de aseguramiento vence este 22 de abril.

De acuerdo con la API, 2 empresas participaron en la licitación, pero sus propuestas fueron desechadas y, por ende, declarada desierta la licitación para el aseguramiento correspondiente a este año y hasta abril de 2022.

Grupo Nacional Provincial (GNP) ofertó 29.73 mdp por los Ramos 2 y 3 según las bases de la licitación; mientras que para los Ramos 1 y 4 la propuesta fue de 16,013,950 dólares (322.4 mdp al tipo de cambio del 9 de abril, aproximadamente).

Por este contrato también volvió a pujar Grupo Financiero Inbursa por un monto de 29.78 mdp para los Ramos 1 y 4; así como 14,922,697 dólares (300.4 mdp, aproximadamente, al tipo de cambio del 9 de abril, cuando se presentaron las propuestas económicas).

En opinión de César Patricio Reyes Roel, ex coordinador general de Puertos y Marina Mercante, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), los puertos no deben quedar sin seguro ante desastres naturales como huracanes y terremotos, aunque se pueden tomar acciones para que el costo de la póliza no sea tan oneroso.

"Hay realmente un riesgo elevado en el tema de los huracanes en los puertos mexicanos, que en algunos han sido realmente destructivos. Entonces, lo que se tiene que asegurar por fuerza son las instalaciones principales, las escolleras, los muelles, las instalaciones que están frente al agua. Se puede hacer una evaluación práctica para señalar en cada puerto lo que se está asegurando, si es que se quiere reducir el tamaño de la póliza", indicó.

El también consultor portuario recordó que, cuando estuvo al frente de la dependencia (2003-2008) logró reducir la póliza del aseguramiento portuario de 150 a 78 mdp, toda vez que fue realizado un análisis detallado de la infraestructura que se quería asegurar en cada recinto portuario; de esto modo, agregó que podría replicarse este ejercicio para reducir el monto actual, toda vez que, además, la SCT ya no tiene en su estructura a API Salina Cruz y API Coatzacoalcos.

"Nosotros recuperamos un daño de casi 100 millones de pesos en el puerto de Manzanillo, tardamos con la aseguradora como año y medio, pero sí recuperamos para reparar una escollera, sí es importante asegurar los puertos, no se pueden quedar sin seguro, pero debe señalarse qué es lo que se quiere asegurar para que sea una póliza que los puertos puedan pagar", enfatizó Reyes Roel.

En entrevista con T21, valoró como positivo que se haya tomado la decisión de declarar desierta la licitación si es que los montos no convenían al Estado, pero recomendó evaluar el valor de la infraestructura y priorizar la que tiene mayor riesgo.

De acuerdo con Compranet, hasta ahora la API Veracruz no ha vuelto a publicar alguna licitación consolidada referente al aseguramiento portuario, mientras la temporada de huracanes se aproxima.

