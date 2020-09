Ven mano negra de Antorcha Campesina en Coetzala

El diputado Magdaleno Rosales Torres acusó la manipulación de Antorcha Campesina en el municipio de Coetzala mientras la Secretaría de Gobernación y la Junta de Coordinación Política del Congreso no han querido escuchar al alcalde Fortino Cocotle Damián, lo que ha impedido poner orden en este municipio.

"Tengo información de Coetzala, hace unos días me buscó un grupo de ciudadanos de ese municipio y también me buscó el presidente municipal, obviamente no es mi distrito, yo le dije: presentame todos los documentos donde ya fuiste a las distintas dependencias, a la Secretaría de Gobierno, ya hablaste con nuestro coordinador Juan Javier Gómez Cazarín, ya viste a tu diputado local, que es Alexis, ya hablaste con tu diputado federal y si ninguno de ellos te hicieron caso o hicieron caso omiso, entonces con base a eso yo voy a entrar en ese tema", comentó.

Rosales Torres señaló que efectivamente ya vio que recurrió a la mayoría de las autoridades y no le han hecho caso, entonces va a meterse en eso y ya está trabajando ahí.

Descartó que se pueda crear ahí un Concejo Municipal pues no hay condiciones para ello y lo que ve es que el alcalde quiere hacer las cosas bien y acabar con toda la corrupción que hay ahí, en donde los antorchistas han tenido el control del municipio y han puesto los últimos tres alcaldes incluyendo al difunto Gerardo Tirso Acahua Apale.

Señaló que el propio alcalde está pidiendo una auditoría y ya metió los oficios correspondientes y si no le hacen caso subirá un punto de acuerdo para llamar a que lo escuchen, pues ya se quisiera otros alcaldes que pidan la intervención de la tesorería y él que la está pidiendo "a gritos" no le hacen caso.

Consideró que no se puede proteger a la corrupción y se ve que se está protegiendo a la síndica y regidora que son parte de la agrupación antorchista.

Indicó que incluso se ve que una parte de Política Regional está cargada hacía ese lado y los policías por ejemplo están desarmados y mandaron policías del estado al servicio de la síndica y regidora y los policías del municipio no le hacen caso al alcalde y así se lo dicen literalmente que ellos van a servir a la síndica y a él nada.

Recordó que Política Regional está para mediar, no para entrometerse más de la cuenta.