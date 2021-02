Ven año adverso para el transporte de carga en Veracruz

A pesar de que recientemente aumentaron los peajes de las casetas de las autopistas y los combustibles continúan incrementando, el Director de la Asociación de Transportistas de Carga de la Zona Centro del Estado de Veracruz, José Ortega Herrera aseguró que este 2021 está siendo un año complejo para el transporte de carga.

"El 2020 fue un año difícil por la pandemia y todo, pero no fue malo para el transporte, sin embargo este 2021 no pinta tan bien por los incrementos, pues acaban de aumentar casetas, el combustible está aumentando otra vez principalmente el diésel, cuando se comprometieron a que no iban a aumentar los combustibles pero parece que ya se les olvidó eso y continúan haciéndolo".

El empresario aseguró que sin embargo, el transportista tiene que defenderse y tiene que continuar trabajando, pues muchos han invertido en 30- 40 o 50 camiones.

"El Gobierno Federal cacarea mucho que aumentó el salario mínimo y que nunca se había visto pero aumenta otras cosas".

Así mismo lamentó que existan funcionarios que aún aseguren que una familia puede vivir con 200 pesos diarios, cuando sus necesidades son muchas.

"Y no nada más es vivir, es darles alimentos hay que darles educación, hay que darles salud porque al final de cuentas la salud que tenemos está para llorar, la educación que tenemos las de gobierno están para llorar y entonces uno tiene que invertirle un poquito y pagar una educación privada para que los hijos se capaciten, se preparen mejor".

Aseguró que el Gobierno del Presidente López Obrador está peor que sus antecesores.

"No es pan con lo mismo, si no está peor salió peor, que los gobiernos anteriores eran cínicos pero hacían algo, pero ahorita está peor este señor (AMLO) es cínico y no hace nada y está tantito peor".