Vamos a defender el voto: Emilio Olvera candidato de MC en Poza Rica (+Video)

El candidato del Movimiento Ciudadano (MC) para la alcaldía de Poza Rica, Emilio Olvera, se pronunció y dijo que la voluntad del pueblo no se toca, esto en torno al conteo de votos que se llevan a cabo en la Sesión Permanente de Vigilancia del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz.

"Vengo hablar con la fuerza de más de 56 mil 754 electores (...) que salieron a votar para rescatar nuestra ciudad: Poza Rica recuperándolo del abandono, la corrupción y del miedo, votaron por un cambio, votaron por Movimiento Ciudadano y votaron por mí".

Dijo que no permitirá y ni la gente el arrebato del triunfo "con trampas, con irregularidades, complicidades y hoy quiero hacer un llamado a la gobernadora Rocío Nahle García para el respeto de la voluntad del pueblo de Poza Rica".

Además, agregó lo siguiente "no es posible que en casillas donde arrasamos hoy no tengamos un solo voto. No es posible que boletas con marcas claras para Movimiento Ciudadano hayan sido anuladas con argumentos absurdos".

El pronunciamiento lo realizó la mañana de este domingo 08 de junio, pues señaló que las anulaciones son votos que acortan las ventajas para el robo de la elección.

"No tengo miedo y tampoco tiene miedo mi pueblo de Poza Rica. Vamos a defender voto por voto, acta por acta y casilla por casilla, porque cada sufragio representa la esperanza de una familia y esas esperanzas no se anulan. Poza Rica ya lo decidió y esas decisión se va a respetar".