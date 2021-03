Vacunación de adultos mayores en Orizaba, el próximo sábado

El delegado de Programas Federales de Desarrollo en la zona centro, Rogelio Rodríguez García, informó que la vacunación para adultos mayores en Orizaba iniciará el próximo sábado.

Reconoció que este proceso suscitó mucha inquietud entre la población y se estuvieron circulando mensajes falsos; sin embargo, ya se tiene la fecha confirmada.

Sobre las sedes en las que podrá acudir la población, indicó que son el Instituto Tecnológico de Orizaba, ForOrizaba (Expori), auditorio Humberto Gutiérrez Zamora y el mercado Cerritos.

Señaló que si bien se analizaron varios lugares estos fueron los que se decidió por considerar que brindan las mejores condiciones para atender a la población, mayor manteniendo las medidas sanitarias por la pandemia.

Indicó que a la población se le convocará por colonia y por apellido desde las de la mañana y serán cinco días en los que acudan. Habrá un sexto día que se destinará a los rezagados, es decir, las personas que por algún motivo no pudieron acudir el día que les tocaba.

El séptimo día, que corresponde al dos de abril, se destinará a quienes por enfermedad no se pueden movilizar, por lo que se armarán rutas para visitar a estas personas en sus domicilios.

Rodríguez García conminó a la población a la que le corresponde vacunarse a que no vaya a quedarse en las sedes horas antes e incluso un día antes, pues no hace falta.

"No tiene caso que vayan a pasar horas o la noche ahí, todos van a pasar, la vacuna es para todos, por lo que pueden llegar un poco antes", insistió.

El delegado de Programas Federales de Desarrollo comentó que conforme lleguen las personas se les irán registrando y pasarán a vacunación y posteriormente a observación.

Pidió que respeten las letras y los puntos de vacunación que corresponden, ya que se hará la distribución de las sedes por colonia, que vayan desayunados y si tienen tratamiento médico no los suspendan.

Quienes acudan, señaló, deben llevar su INE; si en esta mica no viene la CURP entonces también tendrán que llevar su CURP.

Si hay quienes tienen residencia en Orizaba pero no les ha sido posible tramitar su INE deben solicitar su constancia de residencia ante el ayuntamiento o con sus jefes de manzana.

"Exhortamos a la población de otros municipios a que esperen a que llegue la vacuna. No tarda en que se activen los demás municipios, además de que se buscó que sea en su municipio para que no se les vaya a complicar la aplicación de su segunda dosis y no sea efectiva. En esta ocasión es sólo para personas de Orizaba", remarcó.

Respecto a quienes no se pudieron registrar, los invitó a acudir con sus datos en el día que les toca para inscribirlos.

Remarcó que únicamente tiene que ser para las personas con 60 años cumplidos, ni un día menos, ya que el sistema no lo permite.

Finalmente, mencionó que la vacuna que se aplicará en Orizaba es la Pfizer BioNTech y al momento no se tiene aún el total de dosis que llegarán.