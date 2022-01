El diputado local por el distrito de Mendoza, Luis Arturo Santiago Martínez, pidió a los padres de familia con hijos adolescentes de menos de 14 años no caer en pánico exigiendo la vacuna contra la covid-19 , pues se tiene que esperar a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo autorice.

Consideró que las farmacéuticas internacionales están promoviendo la aplicación del biológico en la población infantil por negocio, y no porque realmente se tenga la necesidad de protegerlos.

Recordó que actualmente ya se inocula a los menores de 14 años que cumplirán 15 en este mismo año, pero aún no se sabe cuándo se pudiera aplicar el biológico a los niños porque ese no es un tema de hacerlo o no hacerlo, sino que se tiene que contar con la autorización de la OMS.

"La OMS está diciendo ahorita que no es necesario, entonces hay que esperar a que lo dictamine y si es correcto y lo hace así, aquí también se hará", mencionó.

Dijo desconocer si algún otro país está inoculando a menores de 14 años, pero en el caso de México aún no hay esa indicación y por lo mismo los padres de familia no deben entrar en pánico.

Destacó que las farmacéuticas solo buscan hacer negocio con el pretexto de salvaguardar la salud, pero no se cae en ese juego mientras la Organización Mundial de la Salud diga que no es necesario.

Recordó que en el país se está haciendo ya una vacuna, que es la Patria, y se espera que pronto pueda dar frutos.

Comentó que los científicos se encuentran haciendo pruebas y hay un avance de 65 por ciento hasta el momento, por eso no se ha hecho público hasta que se tengan mejores resultados.

Cabe mencionar que entre los países que actualmente inoculan a su población menor de edad se encuentran Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Emiratos Árabes y Cuba, algunos de los cuales han aplicado las dosis a los niños de dos y tres años de edad en adelante.