Va operativo de PC para alejar a veracruzanos de playas ante emergencia

A través de redes sociales, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que habrá vigilancia en todas las playas de Veracruz, como medida preventiva para evitar contagios de COVID-19.

Explicó que se tomó esta decisión tras el anuncio de la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, de ahí que exhortó a los ciudadanos a quedarse en sus hogares.

El Ejecutivo además anunció que el operativo con motivo de Semana Santa se reconvertirá en uno de patrullaje en los centros turísticos a orilla del mar.

Por lo que García Jiménez reiteró el mensaje de "Quédate en casa", y que en el estado ya analizan las medidas para atender el inicio de la fase 3 de la pandemia en Veracruz.

"Como no va a haber gente en las playas, le pedí que reconvierta el programa de Semana Santa en un programa de vigilancia de las playas; en el Diario Oficial de la Federación se publicarán los lineamientos y restricciones para que la gente no asista a las playas", justificó el Gobernador y recordó que el estado de Veracruz cuenta con más de 700 kilómetros de litoral, de ahí la necesidad de cerrar las playas para evitar una crecida incontrolable en los contagios.

"No queremos que en la costa nos surja un brote no controlado, no es fácil atender esa situaciones, hay que tomarlo con seriedad. Se va a comunicar a unidades de PC municipales para que actúen como vigilantes para exhortar a la población a no asistir y que se regresen a sus casas".

Enfatizó en reducir la movilidad entre municipios, por lo tanto pidió no acudir a la playa y a los estudiantes no organizar fiestas o reuniones con sus amigos.

Además, confirmó que el operativo desarrollado la tarde del miércoles en el municipio de Emiliano Zapata, correspondió a la extracción segura de un paciente sospechoso de coronavirus.

Refirió que el procedimiento fue ejecutado entre las calles Hacienda Lucas Martín y Hacienda Zimpizahua y los paramédicos se apegaron a los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud para atender tales casos.

"Se actúa con un protocolo, fue muy público lo que se hizo en Emiliano Zapata, para trasladar de urgencia a un paciente y se actuó con el protocolo y ya lo tenemos listo", dijo.

Recordó que por ello instruyó a la Secretaría de Protección Civil a que a partir de este viernes inicie una capacitación virtual a las Direcciones y Unidades municipales de Protección Civil para "situaciones críticas de fase 3".

"Le he pedido a la Secretaría de Protección Civil que pensemos en situaciones críticas, de fase 3, cuando el traslado tenga que ser con mayor número, no es algo que deseamos y estamos trabajando para impedirlo", aseguró el titular del Ejecutivo.

Cabe destacar que el pasado miércoles, respondientes de Bomberos, Policía Estatal y Secretaría de Salud extrajeron a un paciente en un fraccionamiento de Emiliano Zapata, sospechoso de coronavirus, quien falleció camino al hospital

Cuitláhuac García Jiménez expresó la serie de acciones que serán tomadas luego del mandato dely exhortó a la población a no asistir a las playas en el estado de Veracruz.





Detalló que el operativo de Semana Santa que encabezaba Protección Civil se reconvertirá en un operativo de vigilancia para que los ciudadanos se alejen de las playas.





García Jiménez aseguró que se capacitará a personal de salud ante situaciones de gravedad y cualquier circunstancia que pueda suscitarse.





Por su parte, la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, indicó que se capacitará por videoconferencia a los encargados de unidades de atención pre-hospitalaria y así disminuir lo más que se pueda la saturación en hospitales.





El Gobernador reiteró que ya existen protocolos para tomar medidas de emergencia en coordinación con Sedena para atender las problemáticas de manera efectiva durante la contingencia.





Asimismo, llamó a la población a no confiarse por no tener casos confirmados en todos los municipios y recordar la sana distancia, el estornudo de etiqueta, el lavado de manos, así como todas las medidas de desinfección necesarias y recordar el número telefónico 800 0123 456 en caso de tener sospechas de contagio.





Invitó a no caer en el pánico y continuar sin tomar en cuenta las noticias falsas que puedan circular en redes sociales.