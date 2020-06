UV iniciará clases el 14 de septiembre; intersemestrales serán virtuales

La rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, informó que el inicio del próximo ciclo escolar será el 14 de septiembre, mientras que los cursos intersemestrales serán completamente virtuales.

Asimismo, el examen de ingreso a la UV se aplicará del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre.

En el caso de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU), ésta se realizará en una fecha aún por definir.

Para el regreso de actividades de la UV se cuidará que los espacios estén desinfectados, se pondrán filtros en las entradas, se respetará la sana distancia y se acatarán las recomendaciones hechas por las secretarías de Salud y de Educación para evitar que haya brotes de COVID-19, resaltó la rectora.

A través de la radio oficial de la Universidad Veracruzana y mediante comunicado, Ladrón de Guevara destacó que este semestre se concluyó con el 90 por ciento de los cursos.

Refirió que la pandemia ha provocado diversas afectaciones en todo el mundo, lo cual ha implicado un reto para mantener la comunicación, actividades y educación a distancia.

Al respecto expuso que las barreras tecnológicas que han enfrentado estudiantes y docentes, dejan ver que el acceso al Internet es un derecho humano.

Ante ello los jóvenes que no pudieron seguir sus cursos de manera virtual podrán volver a solicitarlos y no se les tomará en cuenta la inscripción de este semestre de su trayectoria escolar para no afectarlos. Esto significará que la Universidad ofrecerá de nuevo algunas experiencias educativas (EE).