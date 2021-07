uv,_estancada;_ya_no_es_motor_de_desarrollo:_rafael_vela

El también licenciado en Economía y maestro en Desarrollo Regional indicó que hoy incluso no hay la garantía de que alguien, al estudiar la universidad, tenga un empleo.

El también licenciado en Economía y maestro en Desarrollo Regional indicó que hoy incluso no hay la garantía de que alguien, al estudiar la universidad, tenga un empleo.

PUBLICIDAD

Noticia Relacionada Violencia familiar creció en Orizaba por pandemia

"Toda la lectura se hace detrás de un escritorio y se deja de concebir las ventajas comparativas que tiene cada una de las regionales. Entonces la UV ya no es el motor del desarrollo, está muy, muy lejana. La UV va a cumplir 77 años desde que surgió y hay instituciones como los tecnológicos regionales con dos décadas y tienen mayor presencia en todo el territorio estatal", afirmó.

PUBLICIDAD

Ante ello, señaló que es necesario dotar a cada Vicerrectoría de la autonomía regional para que capitalicen las ventajas que se tienen y ver menos a la UV como una institución de poder político, en donde el rector debe ser la persona con más méritos académicos y capacidades y con el compromiso de potenciar el desarrollo.

"Lamentablemente la UV ya no está en el top 10, ha perdido muchísima presencia, la razón de ser de una universidad es ser el elemento central, el motor de desarrollo de su entorno regional, en este caso sería Veracruz y ha perdido ese compromiso y razón de ser".

PUBLICIDAD

Destacó que no se está aprovechando que la entidad tiene el puerto más importante del país, con litorales y con la cercanía de un proyecto transítsmico que demandará profesionistas de alto nivel y de nuevas carreras que no se están abriendo, sino que se mantienen las tradicionales y en donde finalmente la gente que egresa queda desempleada.

PUBLICIDAD

"En el norte; Veracruz-Boca del Río, Orizaba y Córdoba, con todo su potencial turístico, industrial, comercial y se desaprovecha totalmente; imagínate que cada una de las cinco regiones estuviera potenciando y capitalizando sus ventajas comparativas; la Universidad Veracruzana tendría mayor presencia".

PUBLICIDAD

Ante las trabas que se encontró para registrarse como aspirante, ya que al inicio le negaron la posibilidad con el argumento de que no había cupo, y tras reunirse con la presidenta de la Junta de Gobierno y con el secretario y les hizo entrega de un documento en donde les pedía reconsiderar la decisión con base en la normatividad interna, confió en que ese órgano cumpla con la imparcialidad, ética y principios morales.

"No quisiera pensar que esto que me sucedió, porque fue al único que le sucedió, que es crónica de una muerte anunciada, porque a diferencia de todos mis compañeros universitarios que aspiran a ser rectores soy el único que está planteando un cambio radical en la universidad. Tenemos que modificar totalmente la Universidad, porque si no, nos vamos a ir a un precipicio o simplemente va a haber mayor continuismo".