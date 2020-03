UV busca ocultar acoso contra estudiantes veracruzanas en Orizaba

Alumnas de las Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana (UV) instalaron este jueves un "tendedero", denunciando casos de acoso sexual de maestros como en su momento hicieron estudiantes de otras facultades, aunque los medios de comunicación que se acercaron a cubrir fueron corridos por elementos de vigilancia de ese lugar "por órdenes del vicerrector".





Como se ha estado haciendo en otras facultades, como medicina odontología y enfermería, en esta ocasión las alumnas de ciencias químicas colocaron diversos letreros denunciando a docentes e incluso alumnos que muestran un comportamiento impropio.





"El maestro Héctor Hugo Cruz me propuso algo indecente con tal de pasar su materia", "Salomón, él era hostigante, insistía mucho aunque yo le decía no, me esperaba a la salida, me acosaba", "Profe Rubén, deje de pedir beso a las niñas", "Quiero mis clases de geometría, no saber sus gustos en niñas, "Rubén Darío me dijo que tenía labios besables", "Jorge Carrera Benítez discrimina a sus alumnos por su físico", fueron algunos de los mensajes colocados por las alumnas.





Pero también hubo uno dirigido al consejero alumno, acusándolo de ignorar a las jefas de grupo que no coinciden con él e incluso de removerlas.





Sin embargo, la cobertura que esta expresión tuvo por parte de los medios de comunicación se vio empañada por la labor de una vigilante, quien dio al menos cuatro empujones y amenazó con la chicharra eléctrica a uno de los reporteros si no abandonaba las instalaciones.





De acuerdo con esa vigilante, se trataba de "órdenes del vicerrector" el impedir el ingreso a medios de comunicación a la casa de estudio.





Algunas de las alumnas comentaron que esta situación se derivó de la cobertura periodística que se ha dado de los otros "tendederos", ya que el tener casos donde se exhibe a maestros como acosadores ha molestado a directivos.





Sin embargo, enterado de esta situación, el vicerrector José Eduardo Martínez Canales reprobó toda agresión hacia los representantes de los medios de comunicación y de cualquier persona, por lo que se solicitaría la remoción de la elemento, que "no se apega su comportamiento con la filosofía universitaria de respeto".