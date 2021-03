Usa PRD a hijas de Franco para atacar a Gobierno de Veracruz

EL PRD se valió de las hijas del ex funcionario yunista Rogelio Franco para abogar contra el Gobierno de Veracruz y defender a su correligionario. El fin de semana Guillermina Alvarado, ex esposa del ex funcionario acusó que no sólo ha tenido que enfrentar a su antigua pareja, sino que incluso o un partido entero está en contra de ella: el PRD. Alvarado González pidió ayuda a las autoridades y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se haga justicia en caso por violencia intrafamiliar. Incluso las hijas del consejero nacional del PRD hicieron un video para defenderlo y culpar a su madre de no ocuparse de ellas.

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, exigió "la libertad inmediata" de Rogelio Franco , dirigente estatal del PRD en Veracruz y candidato a diputado federal, quien está acusado indebidamente de "ultrajes a la autoridad", figura de reciente aprobación en el Congreso del estado.

"Rogelio corre peligro y responsabilizo al gobernador Cuitláhuac García de cualquier cosa que le suceda a él y a sus hijas, al quedar indefensas como víctimas involuntarias de esta persecución política", manifestó.

Las hijas del ex secretario de Gobierno de Veracruz por su parte pidieron al gobierno que les regrese a su padre, pues aseguran que es el único que cuida de ellas y, luego de su detención el pasado sábado, las han dejado desprotegidas.

En un video compartido en redes sociales, el dirigente del PRD a nivel nacional, Jesús Zambrano, señaló que Luisa y Viviana son "víctimas involuntarias" de esta situación.

Acabamos de escuchar de nuestro papá que lo van a mandar ahorita a la cárcel, y le exijo al gobierno nos regresen a nuestro papá (...) es la única persona que nos cuida y nos han dejado desprotegidas", dijo Luisa, hija de Rogelio "N".

"¿Ahora cómo le voy a contar a mis hermanas que vamos a estar solas?", sostuvo.

Por su parte, Viviana dijo que "queremos dejar en claro que somos tres víctimas, que nos quitaron a nuestro papá injustamente".

Hoy me reuní con las hijas de nuestro compañero @RogelioFrancoC, quien fue detenido ilegalmente en #Veracruz. Sus tres hijas exigen al gobierno que su padre regrese. Se han quedado desprotegidas por este acto arbitrario. @FGE_Veracruz @PRDMexico pic.twitter.com/iUcvVbhG20 — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) March 15, 2021

Jesús Zambrano señaló que este día se reunió, como presidente nacional del PRD, con las hijas del ex funcionario veracruzano "para escuchar a las hijas de Rogelio Franco, nuestro compañero, detenido ilegalmente el pasado sábado en Tuxpan, Veracruz."

Zambrano dijo que la acusación es un burdo pretexto por parte del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para sacarlo de la contienda electoral. García Jiménez incurre prácticas de represión e intimidación contra sus adversarios y llega al extremo de utilizar al Ministerio Público para operar políticamente, cayendo en abuso de autoridad.

Asimismo, el líder perredista exigió al secretario de Gobierno, Eric Cisneros y a la fiscal Verónica Hernández que dejen de mentir al decir que no hay motivaciones políticas, pues la detención de Franco fue "a todas luces ilegal, sin el debido proceso". Ellos "saben que cometieron un atropello al aplicar esa nueva figura, debido a que no encontraron otro mejor pretexto para su detención", acusó.

Zambrano Grijalva exigió respeto a la ley y dejar que se viva una contienda con equidad y justicia, pues lo que se ve en Veracruz es un claro ejemplo de cómo pretende operar Morena en todo el país, quitando del camino a quienes pueden representar una verdadera opción política.

Aseguró que no pueden ni deben mandarlo al penal de Tuxpan por "ultrajes a la autoridad". Evidentemente, lo que pretenden es hacerlo a un lado porque representa un contrapeso importante en el próximo Congreso federal.

Zambrano divulgó en su perfil de Twitter un video en el que las hijas de Franco Castán donde se exige al gobierno estatal la liberación de su padre.

Si bien despreció los señalamientos contra Rogelio Franco por violencia contra su ex esposa, Jesús Zambrano Grijalva calificó de cobarde la ratificación de Morena de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.

"El PRD está convencido de que Guerrero ni ninguna otra entidad quedará en manos de un abusador sexual en las próximas elecciones", sostuvo.