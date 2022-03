Urgen a Comisión del Agua concluir obra, van cinco meses, dicen "les falta material"

En calidad de urgente vecinos de la calle Ilhuilcamina casi esquina con Cristóbal Colón de la colonia Cuauhtémoc, solicitan a la Comisión del Agua, la pronta conclusión de una obra que empezó hace más de cinco meses por un servicio a particular, habitante que expuso, pagó el efectivo para reparar los daños que dejarían los trabajos pero que hasta la fecha no se concretan por "falta de material".

"Lo único que me dicen es que esto pasó a manos de Obras Públicas y se la pasan engañando que van a venir, pero no llegan, ya se han registrado accidentes; la otra vez se fue un carro rojo porque no había señalamientos", denunció Héctor Ojeda Gamboa.