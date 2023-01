Urge PT padrón en forma de artesanos en Veracruz

El diputado Ramón Díaz Ávila, quien preside la comisión de Desarrollo Artesanal en el congreso local, fue cuestionado respecto a cómo está funcionando Ley de Fomento a las Artesanías en la entidad, manifestando que para ello se debe de requisitar debidamente pues existe algunos puntos que deben ser aclarados.

"Si hemos estado en constante comunicación con diferentes organizaciones y grupos de artesanos en los municipios, nos hemos encontrado con un grave problema: que muy pocos municipios tienen un padrón de artesanos, porque hay quienes hacen manualidades y están catalogados como artesanos. Entonces hay un grave problema en que los productores los tiene como artesanos en un padrón que no deberían de estar; el café hay algunos casi que si lo consideran como artesanal porque lo hacen todo a mano, lo muelen y todo peor entra en producción".

Dijo que existe un catálogo que no se ha actualizado lo que hace que se dé el trabajo en los municipios para poder discernir entre artesanos y los trabajos manuales, "si hay un catálogo que no se ha actualizado en el estado, ninguna dependencia en el estado tiene un padrón único de artesanos, hemos dicho a los alcaldes que para que Sedecop y otras dependencias federales y mismo estado puedan apoyar a los artesanos; necesitamos dividirlos y en su catálogo cada quien, si es de manualidades, hay artesanos que les meten cuentas chinas y entonces son mixtos y hay artesanos 100% con producto nato, como los alfareros, etc., hay mucha diversidad en esto".

Explicó que, en la Ley de Fomento a las Artesanías, "no existe un reglamento, estamos trabajando ya con las diferentes dependencias".