Urge preparar ollas de agua; peligra el campo en Tuxpan

La severa sequía que se ha venido registrando en últimas semanas podría comenzar a pasar factura al sector ganadero y en sembradíos.

La falta de infraestructura en las ollas de agua, que debieron estar listas para esta temporada, no se logró; el no contar con los equipos y maquinaria ha generado que los productores no tengan cómo hacer dichos trabajos.

En el área de Desarrollo Agropecuario se cuenta con cerca de 350 solicitudes de productores, quienes han pedido maquinaria para alistar las ollas, pues en los recientes días se han tenido unas ligeras lluvias.

Rafael Méndez Priego, titular de esta área, consideró no será posible aprovecharlas, pues falta lo más importante que son las zonas de almacenamiento, las cuales continúan secándose y sin ser trabajadas.

La petición, apuntó, ya se hizo ante el Gobierno del Estado; sin embargo la pandemia tienen todo detenido y mientras más se extienda la contingencia sanitaria más de habrá perder en el campo.

Esta, aseguró, es una problemática que cada año se viene presentando y en esta ocasión se ha agudizado, pues la sequía se ha registrado desde antes, además que desafortunadamente no todos estaban preparados para ello.