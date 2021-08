urge_mantenimiento_e_invertir_en_reducir_situaciones_de_riesgo_en_laguna_verde

La planta nucleoeléctrica de Laguna Verde no debe cerrarse, pero sí requiere de forma urgente mantenimiento, señaló el activista Bernardo Salas Mar.

Agregó que para convertirla en un centro de trabajo rentable y sobre todo segura y confiable se necesita canalizar inversiones.

Acusó que dicha planta fue saqueada en el pasado por Iberdrola (comercializadora de energía), pero se requiere porque se genera energía eléctrica a beneficio de la nación.

Sin embargo, es necesario atender los problemas de inseguridad que prevalecen en ese centro de trabajo.

"Yo denuncié que Iberdrola había cometido un presunto fraude por 1 mil millones de dólares en los trabajos de repotenciación de los reactores nucleares, sin embargo, ninguno de los gobiernos anteriores hizo algo por detener el saqueo o sancionar a los responsables".

Recordó que notificó sobre recientes riesgos naranjas, como eventos de perdida en el arranque de generadores diésel de emergencia por malos mantenimientos combinados con eventos de pérdida de potencia externa; paros automáticos o paros súbitos (SCRAM); paros no programados; mantenimientos deficientes; dragados a la dársena no realizados; gestiones de compras de bienes y servicios ineficientes.

"Le he enviado la más reciente documentación oficial a Ana Elizabeth García Vilchis, quien conduce, ´Quién es quién en las mentiras de la semana´, pidiéndole que lo haga saber a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, pero aún no he recibido respuesta. Reitero, sólo los expertos nucleares internacionales le informarán del estado de la seguridad en Laguna Verde y que todo lo dicho por sus actuales asesores es falso".

Insistió en que se necesitan inversiones para reducir situaciones de riesgo a la central y a la población del estado de Veracruz.