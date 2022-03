A partir de enero, la rectora de la UPV, Zuleyka Luna Gómez Rivera, a través de una reunión vía zoom, hizo llegar la convocatoria para participar y se formó una terna en la que se incluye a trabajadores de contrato (Juan Feria Lechuga) y de base (Laura Elena Pérez Medellín y Óscar Romero García).

Noticia Relacionada Vuelca camión con verduras y legumbres en Nogales; se movilizan rapiñeros

Por su parte, la antropóloga Laura Elena Pérez Medellín, mediadora pedagógica del Centro Regional de estudios de UPV en este municipio, destacó que la terna está conformada por los mediadores pedagógicos Juan Feria Lechuga, Oscar Romero García y ella.

"Estamos en espera de acuerdo a lo que nos contestó la rectora (Zuleyka Luna Gómez Rivera) de que sea directamente el Secretario de Educación, Zenyazen Roberto Escobar García, quien después de hacer un escrutinio de los programas de trabajo, del currículum de cada quien, decida la mejor opción para ocupar la dirección".

Pérez Medellín cuenta con la mayor antigüedad dentro de la UPV con 26 años; mientras que el maestro Juan Feria se inició en Orizaba, ahora está en Mendoza y tiene 10 años de antigüedad.

A su vez, Óscar Romero García estudio en UPV y es uno de los de menos antigüedad, incluso él fue egresado de esta institución y ahora forma parte de las filas de formadores.

De momento, el director de Centros Regionales a nivel estatal, Juan Jesús Flores Serena, se desempeña como encargado de la sede de Mendoza, en tanto se designa oficialmente o se da el nombramiento al nuevo director o directora.

Aún no hay un plazo para concretar la designación, pues aunque no están de manera presencial no es lo mismo que una persona que está encargada, que además está encargada de los 15 centros que hay a nivel estatal los atienda, de ahí el llamado a las autoridades educativas para que pronto se dé a conocer quién de los tres estará al frente.