Una realidad, autodefensas en Veracruz, advierten

Aunque el concepto de autodefensas evoca a grupos que posteriormente se vieron ligados a células criminales, es una realidad que en el estado de Veracruz hay ciudadanos organizados, muchos como policías comunitarias, para responder a la inseguridad, señaló Jairo Guarneros Sosa, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

"Esto de autodefensas como que me saca mucha roncha. Realmente yo sí escucho autodefensas y pienso en Michoacán no en un principio, pero sí lo que generó, la mayoría de ellos vinculados con el crimen organizado, a quién representan, no sabemos, no es lo mismo policía comunitaria, que tiene arraigo comunitario al ser de la región", expresó.

Lo que sabemos es que sí hay un hartazgo por la incapacidad del estado ante el crecimiento de la inseguridad y agresiones del crimen organizado, sin embargo, el gobierno se apresura a decir que no hay autodefensas sin siquiera investigar.

Consideró que hace falta saber más sobre estos grupos, pues ya antes se habló de autodefensas en Zongolica, pero realmente nunca funcionaron o nunca se le vio.

Guarneros Sosa señaló que los movimientos armados serios no funcionan así, pues hay otros objetivos, otra lógica, pero tampoco se les puede descalificar tan pronto.

Indicó que habrá que ver qué hacen y así se irá viendo si realmente son autodefensas.

Reconoció que Acultzingo es un lugar donde se rumora que se mueven con mucha facilidad los grupos delincuenciales, pero las autoridades tendrán que ver esto y ver qué sucede con las llamadas autodefensas, porque tampoco por decir que no lo son los va a hacer desaparecer.