Un 'calvario', trámites de taxistas en Orizaba

Dado a que, los trámites en la Oficina de Hacienda del Estado en Orizaba están limitados para realizarlos dos días a la semana bajo el argumento de la pandemia del Covid-19, el trámite de emplacamiento para taxistas de la Pluviosilla continúa siendo un verdadero calvario.

"La pandemia no ha terminado y lo sabemos, pero todo mundo está trabajando, me parece absurdo que únicamente Hacienda este trabajando 2 días a la semana, hay que estar martes y miércoles o miércoles y jueves solamente esos días se pueden hacer los trámites, están creando un problema grave", dijo el representante del Grupo Regional Independiente de Taxistas de Orizaba (GRITO), Jairo Guarneros Sosa.

El ruletero ejemplificó: "Sí quiero dar una baja de mi unidad en Orizaba, me tengo que esperar hasta el día que ellos atiendan en Transporte Público. Después de la baja, me tengo que ir a Xalapa y me tengo que ir muy tempranito porque en Xalapa también por la contingencia me dice que está trabajando al 75 por ciento de su personal, entonces el 25 por ciento de su personal son trabajadores o que hacen".

Guarneros Sosa además denunció que cuando llega su permiso de emplacamiento y van a Hacienda, las cuentas que les hacen van más allá de los 12, 15 o 20 mil pesos, lo que es un verdadero abuso de parte del Estado, porque no fue totalmente la responsabilidad de los taxistas sino del Estado en tener trámites tan lentos.

"Ellos en tiempo y forma solicitaron dicho trámite y la dirección o el gobierno les respondió con un permiso, pero no con placas. Entonces esa unidad no está registrada en Hacienda del Estado y como no está registrada, no puede pagar sus Derechos Vehiculares hasta que sale el aviso de emplacamiento".

Subrayó que si un concesionario tiene una unidad del año 2016 y todavía trae el permiso, ahora el Estado sale que para su emplacamiento le van a tomar como referente o como base el cobrarle la fecha en que se emitió la factura, "y así hasta pretenden cobrarle todos los derechos vehiculares más recargos, etcétera, todos esos casos han llegado a ser de hasta de 30 mil pesos, dinero que definitivamente no tienen los concesionarios y aunque lo tuvieran, no es justo ya que no se trata de que se resistan a pagar sino que es un tema que viene arrastrando administraciones estatales desde hace varios años".

Lamentó que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez no muestre ni la más mínima voluntad para escucharlos y entender la problemática que viven los ruleteros.

"Definitivamente la situación económica ha empeorado, yo creo que se encuentra en uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado este sector (taxistas) con trámites con mucha problemática y mucha dificultad en la ciudad de Xalapa para poder concretar los trámites necesarios que muchos de ellos hacen".

Subrayó que por si eso no fuera suficiente, ahora el tramitar sus licencias mediante un proceso virtual para sacar la cita se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza dado que tienen que contestar un cuestionario en un determinado tiempo y si en ese lapso no se concretan los datos correspondientes automáticamente se cierra el cuestionario y se tiene que volver a sacar una cita, la cual puede demorar hasta 2 meses.

"El problema radica en que si la persona anda con la licencia vencida puede estar sujeta a procesos de sanciones graves por parte de transporte público al ser un servicio concesionado".